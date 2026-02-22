Hablan Los Gemeliers tras la brutal agresión sufrida en la fiesta de su cumpleaños: "Una pesadilla"

El dúo musical sevillano Gemeliers, formado por los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, vivió una noche de celebración que se convirtió en pesadilla en la madrugada del sábado. Tras festejar su 27 cumpleaños en la discoteca Vandido, ubicada en la calle Goya del barrio de Salamanca, el grupo —integrado por los artistas, sus parejas y amigos— sufrió una violenta agresión al abandonar el local. Según fuentes policiales y relatos cercanos, los atacantes profirieron insultos homófobos como "maricón" y "os vamos a matar", rociaron con gas pimienta a las víctimas y propinaron golpes que obligaron a varios de ellos, incluidos los Gemeliers y sus novias, a ser trasladados al Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Daniel Oviedo, uno de los integrantes del dúo, compartió en su cuenta de Instagram un comunicado emitido por su hermano mayor, Juan Carlos Oviedo, en el que detalla lo ocurrido. "Ayer fue el cumpleaños de mis hermanos y lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla. Sufrieron una agresión que ya está en manos de la policía, a quienes también queremos agradecer su trabajo y su rapidez. La investigación está en marcha y ya se cuenta con información clara sobre los responsables", reza el texto íntegro publicado. El mensaje agradece el apoyo recibido de seguidores, medios y periodistas, confirma que los afectados "ya están bien y descansando" y anuncia que, cuando estén recuperados, hablarán directamente sobre lo sucedido.

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras la denuncia interpuesta por las víctimas. Fuentes cercanas indican que los agresores, un grupo de al menos cinco personas, ya han sido identificados gracias a pruebas como grabaciones y testimonios. El suceso ha generado una oleada de solidaridad en redes sociales y programas del corazón, donde se ha destacado la brutalidad del ataque, que incluyó agresiones físicas directas y el uso de spray de pimienta prohibido en tales circunstancias.

Como representante familiar, el comunicado subraya el deseo de que este tipo de episodios no se repita: "Ojalá no le pase a nadie más". Mientras los Gemeliers se recuperan física y emocionalmente, el caso sigue su curso judicial y se espera que pronto ofrezcan su versión personal. El dúo, conocido por su trayectoria en la música y apariciones televisivas, recibe miles de mensajes de cariño y apoyo en estos momentos delicados.