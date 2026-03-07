Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Despedida

Fernando Tejero, emocionado tras la muerte de su padre: "Te voy a querer toda la vida"

El actor se despide de su padre, que ha fallecido este sábado

Fernando Tejero en 'Got Talent All Stars'.

Fernando Tejero en 'Got Talent All Stars'. / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

El actor español Fernando Tejero atraviesa un momento muy difícil tras el fallecimiento de su padre, Fernando Tejero Gómez. El propio intérprete anunció la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que recordó el cariño y las enseñanzas que recibió de él a lo largo de su vida. En su despedida, el actor le agradeció especialmente haberle enseñado a ser fuerte y a gestionar sus emociones, escribiendo palabras llenas de afecto como “te voy a querer toda la vida” y “vuela alto, padre mío”.

La publicación, acompañada de una fotografía de su infancia junto a su padre, provocó numerosas muestras de apoyo y condolencias por parte de seguidores, amigos y compañeros de profesión en este momento de duelo.

