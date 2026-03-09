Edu Aguirre contra Gastón Edul: se confirma el gran combate de la Velada del Año VI

Tras el éxito de sus ediciones anteriores, Ibai Llanos vuelve con la sexta edición de su evento de boxeo entre creadores de contenido, ‘La Velada del Año’, que se ha consolidado como un fenómeno viral. Esta cita tendrá lugar el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y se espera que supere las cifras de público de años anteriores.

La presentación oficial se realizará el lunes 9 de marzo de 2026 a las 19:00 horas. Durante esta transmisión, el streamer vasco revelará toda la información sobre los combates, los participantes y pondrá a la venta las entradas anticipadas.

¿Dónde se podrá ver?

Por primera vez, la presentación no se limitará a Twitch, sino que se podrá seguir en todas las plataformas de Ibai, incluyendo YouTube y TikTok, ampliando así su alcance y rompiendo la exclusividad que mantenía en la plataforma donde alcanzó su fama.

En lo que respecta a los enfrentamientos, ‘La Velada del Año 6’ contará con un total de 10 combates, la cifra más alta hasta ahora. Nueve de ellos serán duelos individuales y uno será por parejas, sumando 22 participantes. Además, se espera al menos un combate que no involucre a creadores de contenido, un detalle que ya ha generado curiosidad entre los seguidores.

Precios y entradas

La venta de entradas comenzará casi de manera simultánea con la presentación. Aunque aún no hay confirmación oficial de la plataforma, se prevé un sistema similar al de ediciones pasadas, con enlace disponible durante la transmisión y preventa especial para usuarios de Revolut. Los precios estimados irán desde 35-40 euros para las localidades más económicas hasta 170-180 euros para los asientos más cercanos al ring.

Además de los combates, el evento ofrecerá actuaciones en vivo de artistas reconocidos, convirtiéndolo en un espectáculo completo y muy esperado por la comunidad. La mezcla de boxeo, música y entretenimiento ha sido clave en la popularidad que ha alcanzado este evento.

Duelo de periodistas

El duelo más comentado de La Velada del Año VI enfrentará a Edu Aguirre, conocido periodista de El Chiringuito, contra Gaston Edul, de TyC Sports, generando un choque inesperado entre el mundo de la prensa deportiva y el entretenimiento. Los fans ya especulan sobre quién logrará imponerse en el ring, y la tensión mediática ha hecho que este combate se convierta en uno de los más esperados del evento.

La noticia incluso llegó a Cristiano Ronaldo, quien, según rumores, habría animado personalmente a Aguirre con un claro: “Edu, aplástalo”. Esta reacción del astro del fútbol aumentó la expectación y provocó un sinfín de comentarios en redes sociales, mezclando humor y emoción por igual.

Además de este enfrentamiento, La Velada del Año VI contará con nueve peleas individuales y un combate por parejas, consolidándose como la edición más grande hasta ahora. La combinación de boxeo, espectáculo y guiños a figuras mediáticas como Ronaldo asegura que esta edición será comentada tanto dentro como fuera del ring.