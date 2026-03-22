Sucesos
El vídeo del arresto de Justin Timberlake por conducir borracho ya es público
Distintos medios de comunicación reclamaron poder emitir un documento que ha visto la luz editado
Redacción
El vídeo editado del arresto del cantante Justin Timberlake ocurrido en junio de 2024 en Nueva York por conducir ebrio ha visto la luz esta madrugada tras lograrse un acuerdo entre las partes, en respuesta a una demanda de varios medios de comunicación, amparada en la ley americana de libertad de información.
El artista demandó a principios de este mes de marzo al municipio de Sag Harbor (Long Island) donde fue arrestado, cuando estaba a punto de hacer público el video, grabado con una cámara corporal, alegando que afectaría a su reputación.
En la demanda argumentó que el video le muestra "en un estado de extrema vulnerabilidad" y que capta "detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, discurso y conducta" durante el arresto y que su publicación le "causaría un daño grave e irreparable", lo expondría al ridículo y al acoso público, y no respondería a ningún interés público legítimo, de acuerdo con la cadena CBS.
Los abogados del cantante y compositor y los del municipio llegaron finalmente a un acuerdo, que fue avalado por un juez, para que se haga público el video editado.
Según CBS, el juez interino de la Corte Suprema de Long Island, Joseph Farneti, señaló en su decisión que la publicación del documento con partes editadas "no constituye una invasión injustificada" de la privacidad de Timberlake.
Timberlake se declaró culpable en septiembre del 2024 de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que pagó una multa, realizó 25 horas de trabajo comunitario así como un anuncio de seguridad pública, tras un acuerdo con la Fiscalía.
- Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
- La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
- El Cautivo regalará ramos de claveles de la Misa del Alba a los centros sanitarios de Málaga
- El Mercado del Queso vuelve a Torre del Mar este domingo: habrá 50 puestos con los mejores vinos, artesanía y quesos de todas las especialidades
- Polémica en las redes sociales por la camiseta retro del Málaga CF
- La textil malagueña Mayoral cierra 2025 con 352 millones de facturación, un 4% menos, por el descenso en ventas internacionales
- El nuevo restaurante de Málaga con menú de sushi y ramen decorado con figuras anime que triunfa entre familias: 'Te transporta directamente a Japón
- El barco Logos Hope, con la librería flotante más grande del mundo, atraca en Málaga y abre sus puertas al público