María del Monte cumple con su cita con El Cautivo

Por tercer año consecutivo, y demostrando que va camino de cumplirse en una de sus tradiciones más arraigadas en Semana Santa, María del Monte se ha desplazado hasta Málaga para reencontrarse con Jesús Cautivo, 'El Señor de Málaga', este Lunes Santo, antes de que la venerada imagen salga en procesión desde el barrio de La Trinidad.

Luciendo orgullosa la medalla de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada, la artista llegaba al templo con una gran sonrisa, luciendo una favorecedora chaqueta satinada en color verde esperanza y sin la compañía en esta ocasión de su pareja Inmaculada Casal.

Muy emocionada, y sin quitarse las gafas de sol, María subía a la balconada para poder ver a 'El Cautivo' de cerca y fotografiarlo con su teléfono móvil, al que esta tarde acompañará durante parte de su procesión por las calles de Málaga mostrando una vez más su devoción por el Señor de Málaga.

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Después de cumplir con la tradición, la folclórica regresará a su Sevilla natal para disfrutar de su Semana Santa, y como ha revelado, este Jueves Santo será una vez más la encargada de hacer la llamada al Cristo de Montesión, donde antaño era habitual verla derrochando complicidad con su sobrino Antonio Tejado, del que fiel a su discreción con este asunto tan doloroso para ella no ha querido hacer declaraciones después de que la Justicia haya confirmado que el juicio en el que podría ser condenado hasta a 30 años de prisión por el robo a la casa de su tía comenzará el 19 de abril de 2027.