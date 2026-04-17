Condenado el actor Adrián Rodríguez por un altercado con policías en Málaga

El actor Adrián Rodríguez, conocido por sus papeles en 'Los Serrano' y 'Física o Química', ha sido condenado este viernes por un delito de atentado a agentes de la autoridad, tras un altercado ocurrido este pasado jueves en la estación de tren María Zambrano de Málaga.

Según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este hombre, detenido por agredir a agentes de policía en la estación malagueña, se ha conformado con una condena a seis meses de prisión y al pago de dos multas por las lesiones causadas a los funcionarios.

Vídeo de Adrián López en María Zambrano

La sentencia se ha dictado en el transcurso de un juicio rápido celebrado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 14 de Málaga, en el que el detenido reconoció los hechos y aceptó la petición de pena solicitada por el fiscal.

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Sin embargo, las fuentes han apuntado que no entrará en prisión ya que se le ha suspendido el cumplimiento de la misma mientras no cometa otros delitos. También deberá pagar dos multas por las lesiones causadas.