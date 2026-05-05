Boda sorpresa
Alejandra Onieva se casa en secreto con Jesse Williams, actor de 'Anatomía de Grey'
La actriz española y el intérprete estadounidense habrían celebrado una ceremonia íntima en Estados Unidos tras conocerse durante el rodaje de ‘Hotel Costiera’.
Carlos Merenciano
Alejandra Onieva y Jesse Williams habrían dado un paso más en su relación. La actriz española y el actor estadounidense, conocido por interpretar al doctor Jackson Avery en ‘Anatomía de Grey’, se han casado en secreto en Estados Unidos, según ha adelantado el periodista Alberto Guzmán en el programa ‘El sótano club’, de TEN. La noticia llega después de que la pareja confirmara públicamente su relación en septiembre de 2025, durante la promoción de ‘Hotel Costiera’.
Según la información que poco después ha confirmado HOLA y el medio estadounidense TMZ, el enlace se habría celebrado de forma discreta y sin una gran celebración pública. Guzmán aseguró que la boda tuvo lugar “hace muy poquito” y que la pareja prepara una fiesta más amplia para este verano en Miami, a la que podrían acudir familiares y amigos. Otros medios apuntan que la ceremonia se celebró “hace unos meses” en un entorno reservado y con presencia de personas cercanas a ambos.
La historia de Onieva y Williams comenzó en el rodaje de ‘Hotel Costiera’, la serie italiana que ambos protagonizaron y que se estrenó en Prime Video en septiembre de 2025. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación discreta, aunque no oculta, con apariciones públicas durante la presentación de la ficción y en otros eventos vinculados a sus carreras.
Alejandra Onieva, de 33 años, es conocida por sus papeles en series como ‘El secreto de Puente Viejo’, ‘Alta Mar’ y ‘Presunto culpable’, además de ser hermana de Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó. Jesse Williams, de 44 años, alcanzó fama internacional con ‘Anatomía de Grey’ y estuvo casado anteriormente con Aryn Drake-Lee, con quien tiene dos hijos.
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