Condena fiscal
Cárcel y casi medio millón de euros de multa: Kiko Matamoros y Makoke reciben la sentencia por ocultación de bienes a Hacienda
La Audiencia Provincial de Madrid impone a la expareja el pago solidario de unos 405.000 euros a la Agencia Tributaria, aunque no tendrán que entrar en prisión al no superar la pena los dos años
Carlos Merenciano
Kiko Matamoros y Makoke han sido condenados a un año y nueve meses de prisión por ocultar bienes a Hacienda, tal y como desvela El Español. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que el colaborador televisivo diseñó una estructura para evitar que la Agencia Tributaria pudiera cobrarle sus deudas, mientras su exmujer figuraba formalmente como titular de bienes que, según la resolución, en realidad estaban vinculados a él.
La Fiscalía había pedido inicialmente cinco años y medio de cárcel para Matamoros y cuatro para Makoke por delitos de alzamiento y ocultación de bienes. Sin embargo, durante el juicio celebrado el mes pasado, ambos admitieron los hechos y alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público para rebajar las penas. Al quedar por debajo de los dos años, ninguno de los dos tendrá que ingresar en prisión.
La sentencia sostiene que Matamoros creó una “apariencia de inexistencia de recursos e ingresos” para evitar embargos. Según la resolución, no figuraba como propietario de su vivienda de Pozuelo de Alarcón, aunque era quien residía allí y abonaba la hipoteca, mientras Makoke aparecía como titular formal del inmueble. También se recoge que el colaborador no cobraba directamente sus ingresos televisivos, sino a través de empresas y terceras personas.
Uno de los ejes de la causa fue la sociedad Silla de Ring SL, desde la que Matamoros habría canalizado parte de sus ingresos por trabajos en televisión, entre ellos los de ‘Sálvame’. La Audiencia señala que con cargo a esa cuenta se pagaron gastos personales como compras en firmas de lujo, cuotas de gimnasio, restaurantes, alquileres de vehículos o suscripciones deportivas. En total, la resolución cifra esos gastos en 167.000 euros entre 2011 y 2015.
Además de la condena de cárcel, Matamoros y Makoke deberán abonar de forma solidaria unos 405.000 euros a Hacienda, una cantidad que en gran parte ya habría sido pagada. La sentencia también impone al colaborador otras cantidades por deudas tributarias no pagadas, que suman más de 636.000 euros. En el caso de Makoke, la resolución recoge que ya consignó 60.000 euros durante el procedimiento.
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