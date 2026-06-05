Almudena Cid se planta ante una pregunta sobre Christian Gálvez: “¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Me parece de mal gusto”
La exgimnasta mostró su malestar ante una reportera de Europa Press al sentirse de nuevo interpelada por su expareja cinco años después de su ruptura.
Carlos Merenciano
Almudena Cid vivió un momento de tensión con la prensa después de que una reportera de Europa Press le preguntara por Christian Gálvez, su exmarido. La conversación había empezado con un tono distendido, a raíz de la llegada del Papa, el concierto de Bad Bunny y las elecciones a la presidencia del Real Madrid, pero cambió por completo cuando apareció el nombre del presentador.
La periodista le comentó que Gálvez será el encargado de presentar el acto vinculado a la visita del Papa. Cid frenó entonces la entrevista y respondió con una pregunta directa: “¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí?”. La exgimnasta lamentó que, años después de la separación, siga teniendo que responder sobre su expareja en actos públicos.
La reportera le aseguró que la próxima vez también le preguntaría a él, pero Cid insistió en que la situación le resulta injusta. “Me parece tan injusto todo esto desde hace cinco años. Que me tenga que enfrentar a esto después de cinco años”, afirmó, visiblemente incómoda.
Almudena dejó claro que quiere pasar página y que este tipo de preguntas le parecen de “muy mal gusto”. “No lo estáis haciendo en igualdad de condiciones”, reprochó a la prensa, antes de reconocer que el momento estaba siendo desagradable para ella: “Estoy deseando irme y tomarme un refresco”.
La actriz y exdeportista quiso subrayar que no le dolía hablar de su pasado, sino que se le siguiera colocando en esa posición. “No, me duele que me hagáis estas preguntas”, explicó. Pese a su malestar, decidió quedarse y terminar la conversación “por respeto”, aunque admitió que su impulso habría sido marcharse: “Es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono”.
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