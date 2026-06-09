Muere Cristina Blanco, la vidente televisiva de los 90 y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

Cristina Blanco, una de las videntes más populares de la televisión de los años 90, ha fallecido a los 61 años. La madre de Miguel Ángel Muñoz murió en una residencia de Majadahonda a causa de un infarto, según ha adelantado la revista SEMANA. En los últimos años vivía alejada del foco público y bajo cuidados médicos tras una etapa complicada de salud.

Su nombre quedó ligado a una forma de televisión muy reconocible de aquella década. Cristina Blanco trabajó como tarotista y colaboradora en distintos programas, entre ellos ‘Día a día’, el magacín matinal de Telecinco presentado por María Teresa Campos. En aquella etapa se convirtió en un rostro habitual del corazón y en una futuróloga cercana a varios personajes conocidos.

La popularidad, sin embargo, se fue apagando con el paso del tiempo. Blanco se retiró de los platós en medio de distintos problemas personales, judiciales y de salud mental, coincidiendo con el despegue de la carrera de su hijo como actor. En 2024 trascendió que vivía en una residencia tras sufrir la amputación de una pierna, una situación que marcó sus últimos años y que la obligó a adaptar por completo su día a día.

Miguel Ángel Muñoz siempre optó por hablar con prudencia de su madre, aunque en las pocas ocasiones en las que se pronunció dejó claro su apoyo. En ‘Viajando con Chester’, en 2017, explicó que ella había decidido apartarse “para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas” y aseguró que se lo agradecería siempre.

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El actor también había destacado la fortaleza de su madre tras años difíciles. “A lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida”, afirmó entonces, antes de subrayar que estaría a su lado para lo que necesitara. Cristina Blanco deja así atrás una vida marcada por la exposición televisiva, el retiro público y una última etapa muy discreta, lejos de la popularidad que la convirtió en uno de los nombres más reconocibles del esoterismo televisivo.