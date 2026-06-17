Irene Rosales responde a Kiko Rivera tras su ataque por la campaña de Grefusa: “Para ser la cornuda de España también me la he comido yo”

Irene Rosales ha decidido responder públicamente a Kiko Rivera después de las críticas que el DJ lanzó contra la campaña de Grefusa protagonizada por su exmujer. La colaboradora abordó el conflicto este martes en ‘El tiempo justo’, donde defendió que aceptó un trabajo legítimo y negó que su intención fuera perjudicar al padre de sus hijas.

La polémica comenzó con una lona instalada en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid, con la frase “Un mix con un mal kiko es un mal mix”, acompañada de la imagen de Irene Rosales. Kiko Rivera reaccionó calificando la acción de “patética” y reduciendo la popularidad de Rosales a su relación con él: "Estás ahí por comerte un Kiko". Ella respondió en el programa de Telecinco sin esconder que su matrimonio la hizo conocida, pero recordó que aquella exposición también tuvo consecuencias dolorosas: “Si he sido conocida para lo malo, también lo soy para lo bueno. Porque para ser la cornuda de España también me la he comido yo”.

Rosales también justificó su decisión de participar en la campaña por motivos profesionales. “Es trabajo y no estoy pisoteando a nadie”, explicó antes de añadir que, si ella hubiera rechazado la propuesta, la habría aceptado otra persona. “Y para que se lo lleven otros, me lo llevo yo”, sentenció ante los aplausos del público.

El momento más delicado llegó cuando respondió a la frase de Kiko Rivera “yo sí tengo madre”. Irene, que perdió a la suya hace seis años, le pidió que aprovechara la reconciliación con Isabel Pantoja: “Que recupere el tiempo que ha perdido todos estos años y que le diga que la quiere mucho”. Después lanzó una referencia directa al apoyo que recibió de su familia durante el matrimonio: “Yo daría tan solo un minuto de mi vida por ver a mi madre, la que a ti te ha dado de comer durante muchos años”.

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La colaboradora negó además tener miedo a perder su puesto en televisión y recordó que ha trabajado como dependienta, socorrista o cuidadora de niños: “Si mañana me tengo que poner detrás de una barra a poner copas, con todo el orgullo del mundo”. Para cerrar, aseguró que ha rechazado numerosas entrevistas sobre Kiko Rivera y que, de querer iniciar una guerra mediática, ya habría aceptado alguna de ellas: “Yo, en eso, sí que no quiero entrar”.