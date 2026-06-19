WOMAN julio llega a quioscos con el neceser del verano en colaboración con Rocío Osorno

Desde la revista Woman damos la bienvenida al mes de julio activando por completo el mood verano con uno de esos regalos que combinan estilo, practicidad y moda. Si hay un accesorio que no puede faltar en esta época del año, ese es sin duda un neceser bonito, funcional y fácil de llevar a cualquier plan. Y este mes llega de la mano de Rocío Osorno, la diseñadora y creadora de contenido se une junto a Woman para crear una colección exclusiva de cinco neceseres con diferentes estampados, pensados para convertirse en el complemento estrella de la temporada.

Lunares, vichy y rayas, estos cinco modelos exclusivos con los estampados tendencia de la temporada tienen todo lo que buscamos en un básico para el verano: personalidad, versatilidad y ese toque especial capaz de elevar cualquier look. Perfectos para llevar en el bolso, en la maleta o a la playa, son todo un aliado para guardar todo lo necesario y acompañarte tanto en el día a día como en escapadas, viajes o largas jornadas de sol y desconexión. ¡Y eso no es todo! En el próximo número de Woman agosto podrás conseguir la maxi bolsa de playa a juego para completar cualquier outfit veraniego.

Y, porque en verano el cuidado de la piel se vuelve más importante que nunca, Woman acompaña este regalo con la crema solar facial Oil Control Dry Touch SPF 50+ de Eucerin, un básico beauty imprescindible para proteger el rostro a diario. Con su textura ligera y su acabado seco, es el producto perfecto para incluir en la rutina de cada mañana y llevar siempre contigo dentro del neceser. Sin duda, el combo perfecto para disfrutar del verano con estilo y con todo lo necesario siempre a mano.

SUMMER VIBES con WOMAN JULIO

Activamos el mood verano con nuestro número de julio, protagonizado por la modelo Luana. Un ejemplar lleno de inspiración para disfrutar al máximo del buen tiempo, con las mejores propuestas de moda y los consejos de belleza más apetecibles de la temporada.

Entre sus páginas, la edición de julio reúne las recomendaciones de libros para desconectar, tendencias en viajes, ideas para soñar con nuevas escapadas y mucho más. Un número pensado para acompañar a sus lectoras durante uno de los momentos más esperados del año, con contenidos que vuelven a poner el foco en el estilo, el bienestar y la inspiración.

Además, rememoramos dos de los grandes encuentros celebrados por la cabecera en los últimos meses: los VI Premios Woman Sport, en los que rendimos homenaje al deporte femenino, y la III edición de Woman Care, un encuentro dedicado a la salud con perspectiva de género.

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