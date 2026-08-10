Kiko Rivera rompe con uno de sus grandes apoyos tras 15 años de éxitos juntos: "Se siente decepcionado"
'Fiesta' ha revelado el enfado de un productor musical que asegura sentirse mal con el DJ por un conflicto de derechos
Carlos Merenciano
Kiko Rivera afronta una nueva etapa personal y profesional, pero no todos en su entorno siguen al lado del hijo de Isabel Pantoja. El programa 'Fiesta' ha destapado el malestar de un productor musical que trabajó junto a él durante 15 años y que ahora da por rota su relación con el DJ.
El formato de Telecinco ha tenido acceso a varias conversaciones en las que esta persona, cuyo nombre no se ha desvelado, asegura sentirse profundamente decepcionada. El motivo estaría relacionado con un conflicto por los derechos de una canción que, según su versión, nunca llegó a cobrar pese a haber participado en uno de los grandes éxitos de la carrera de Kiko.
Una relación rota tras años de trabajo
El periodista Lázaro Sánchez explicó en 'Fiesta' que pudo hablar directamente con este productor. “Después de 15 años de relación personal y profesional, ya no tiene contacto con Kiko Rivera”, contó el colaborador, subrayando que la distancia entre ambos ya es total.
Según el relato trasladado al programa, el productor sostiene que creó “un súper hit” para el DJ, pero que al no existir nada firmado no recibió los derechos correspondientes por el tema. Aunque no señala a Kiko como responsable directo del problema, sí le reprocha su actitud posterior.
“Este productor se siente decepcionado por la actitud de Kiko después de haberle llevado a lo más alto”, añadió el colaborador. De momento, la persona afectada no quiere abrir una guerra pública, pero sí ha dejado claro que la relación con el hijo de Isabel Pantoja ha quedado completamente rota.
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Fuente: El Periódico
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