El rey Harald de Noruega, "muy grave" tras empeorar su estado de salud

La preocupación por la salud del rey Harald V de Noruega se ha disparado este jueves después de que la casa real noruega haya difundido un nuevo y escueto comunicado en el que califica de "muy grave" el estado del monarca. Harald, de 89 años, permanece ingresado en el Rikshospitalet de Oslo desde el pasado 17 de agosto.

"Kong Haralds helsetilstand er svært alvorlig", ha informado el Palacio. Una frase que puede traducirse como "el estado de salud del rey Harald es muy grave" y que supone un cambio significativo respecto a las informaciones oficiales difundidas a comienzos de semana, cuando la institución aseguraba que su situación se mantenía estable.

Impacto mediático

La noticia ha provocado una inmediata reacción en Noruega. El diario 'VG' ha situado la evolución del monarca entre sus principales informaciones de la mañana, mientras otros medios noruegos siguen minuto a minuto los movimientos de la familia real noruega y los cambios en su agenda oficial.

El nuevo parte llega después de varios días especialmente delicados. Harald fue hospitalizado inicialmente debido a una acumulación de líquidos relacionada con el tratamiento con cortisona que recibía por una anemia hemolítica. Posteriormente, el Palacio comunicó que se había detectado una infección bacteriana en la sangre, por la que comenzó a recibir tratamiento con antibióticos.

Durante el fin de semana su estado había empeorado, aunque la casa real explicó después que el rey había respondido al tratamiento y permanecía estable. La nueva expresión utilizada este jueves, "muy grave", marca por tanto un giro en la comunicación oficial sobre su evolución.

Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit llegan en su coche al hospital de Oslo, el 26 de agosto.. / CORNELIUS POPPE / AFP

Haakon y Sonja cancelan sus compromisos

La gravedad del momento también se refleja en la agenda de la casa real. El príncipe heredero Haakon, que ejerce actualmente como regente ante la baja de su padre, ha cancelado sus compromisos, al igual que la reina Sonja.

Durante los últimos días, distintos miembros de la familia han acudido al Rikshospitalet.' Aftenposten' informó este miércoles de la presencia en el hospital de Haakon, la princesa heredera Mette-Marit, el príncipe Sverre Magnus y la propia reina Sonja. Otros familiares, entre ellos la princesa Ingrid Alexandra y la princesa Märtha Louise, también han visitado al rey durante su ingreso.

La atención de la prensa noruega se había intensificado ya antes del nuevo comunicado. 'Dagbladet' recogía este miércoles la creciente inquietud en torno al monarca y el interés que su hospitalización está despertando también fuera de Noruega.

Harald V, que ocupa el trono desde 1991, ha sufrido diversos problemas de salud durante los últimos años. En 2024 tuvo que ser hospitalizado durante un viaje privado a Malasia por una infección y, tras regresar a Noruega, se le implantó un marcapasos permanente.

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Por ahora, el Palacio no ha ofrecido más detalles médicos sobre la causa concreta del nuevo empeoramiento. La última comunicación oficial deja, sin embargo, pocas dudas sobre la preocupación existente en Oslo.