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Luto en Noruega

La fortuna y la herencia de Harald V: qué heredará la familia real noruega

Haakon VIII hereda el trono, pero no el Palacio Real: inversiones, propiedades privadas, joyas y el yate 'Norge' forman parte de un patrimonio cuyo valor exacto sigue siendo un misterio. Marta Luisa conserva sus derechos en la herencia privada.

Harald de Noruega, con su hijo Haakon y la primogénita de este, la princesa heredera Ingrid Alexandra.

Harald de Noruega, con su hijo Haakon y la primogénita de este, la princesa heredera Ingrid Alexandra. / Lise Aserud / EFE

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Laura Estirado

Barcelona

Haakon VIII ha heredado la corona de Noruega, pero no todos los palacios de su padre. Tras la muerte de Harald V, una de las grandes preguntas es qué ocurrirá con la fortuna privada del rey y qué recibirán Sonia, Haakon y Marta Luisa. La respuesta obliga a separar dos mundos que suelen confundirse: el patrimonio de la monarquía y el patrimonio personal de los Glücksburg.

Para empezar, el Palacio Real de Oslo no se hereda. Pertenece al Estado noruego y queda a disposición del jefe del Estado. Haakon podrá vivir y trabajar allí como rey, pero no pasa a ser su propietario ni podría venderlo o legarlo. Lo mismo ocurre con otras residencias oficiales. Haakon hereda su uso institucional, no las escrituras.

Lazos con la reina Victoria

Muy diferente es el dinero privado de Harald. La última cifra facilitada por Palacio, en 2010, situaba su fortuna financiera en algo menos de 100 millones de coronas noruegas, invertidos dentro y fuera del país. Parte de ese capital tiene raíces británicas y procede de la reina Maud, abuela de Harald y nieta de la reina Victoria. Años después, medios noruegos como 'Dagens Næringsliv' y 'Nettavisen' rastrearon aquellas inversiones. Este último calculó que podrían haber alcanzado entre 600 y 700 millones de coronas, aunque se trata de una estimación, no de una cifra oficial.

También hay ladrillo, madera y fiordos. Mågerø, la residencia privada de verano de Harald y Sonia, figura entre los bienes familiares más valiosos. El medio 'Finansavisen' la ha situado en torno a 200 millones de coronas. A ella se suman Kongsseteren, el refugio de invierno sobre Oslo, y Prinsehytta, la casa de montaña de Sikkilsdalen. La casa real las clasifica como propiedades privadas, de modo que sí pueden formar parte de la herencia de Harald V.

Otro símbolo con dueño es el yate real 'Norge'. Fue un regalo del pueblo noruego a Haakon VII en 1947 y ha ido pasando de monarca en monarca. La Armada aporta tripulación y mantenimiento, pero el barco pertenece al rey. Todo apunta, por tradición, a que continuará ahora en manos de Haakon VIII.

Fotografía oficial de la casa noruega con los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, por su 25ª aniversario de casados.

Fotografía oficial de la casa noruega con los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, por su 25ª aniversario de casados. / DET NORSKE KONGEHUSET / Instagram

Skaugum es del rey

No ocurre lo mismo con Skaugum, la residencia de Haakon y Mette-Marit: ya es propiedad del nuevo rey porque Harald y Sonia se la cedieron tras su boda. Tampoco está claro cómo se repartirán las joyas privadas de la familia real noruega, muchas procedentes de la reina Maud y transmitidas durante generaciones.

Y ser rey no convierte a Haakon en heredero único. Marta Luisa también es hija de Harald y conserva sus derechos sobre la herencia privada. Sonia, además, puede optar por mantener el patrimonio matrimonial sin dividir mediante la figura noruega del 'uskifte', aplazando el reparto entre los hijos. La herencia, por tanto, tendrá más de reparto familiar que de sucesión institucional.

Picture taken on June 2, 1987 at Skaugum residence in Oslo shows (L-R) the Crown Princess Sonja, Princess Martha Louise, Prince Haakon Magnus and Crown Prince Harald, with their dog on a walk in the garden. Norway's King Harald V, Europe's oldest reigning monarch, died on August 28,2026 at the age of 89, the royal palace announced. (Photo by Bjorn Sigurdson / NTB / AFP) / Norway OUT. NORWAY OUT / Norway OUT

Fotografía tomada el 2 de junio de 1987 en la residencia Skaugum en Oslo. De izquierda a derecha, la princesa heredera Sonia, la princesa Martha Louise, el príncipe Haakon Magnus y el príncipe heredero Harald. / BJORN SIGURDSON / AFP

Por eso resulta difícil poner una cifra definitiva a la fortuna y herencia de Harald V. Estimaciones de la prensa noruega han situado el patrimonio privado de distintos miembros de la familia real en miles de millones de coronas, pero mezclan bienes de Harald y Sonia con propiedades que ya pertenecen a Haakon y Mette-Marit.

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Lo que no tiene duda es que Haakon VIII ha recibido sin discusión y de manera automática el trono de Noruega.

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Fuente: El Periódico

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