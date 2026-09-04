Pareja feliz
IlloJuan pone fecha a su boda con Lola Índigo: "El año que viene seguramente"
El 'streamer' ha sorprendido a sus seguidores al hablar de sus planes de futuro con la cantante, con quien hizo oficial su relación a finales de 2025
Laura Estirado
IlloJuan y Lola Índigo podrían estar preparando el siguiente gran paso en su relación. El creador de contenido ha sorprendido durante uno de sus últimos directos al hablar con total naturalidad de una posible boda con la artista y aventurarse incluso a ponerle fecha: 2027.
Todo ha surgido mientras el malagueño hablaba de los enlaces que tiene próximamente en su entorno. Después de explicar que acumulaba varias bodas, deja caer la suya casi como quien no quiere la cosa: "Y la mía, pues el año que viene seguramente". Una frase que ha revolucionado inmediatamente a sus seguidores y que vuelve a situar a una de las parejas más inesperadas del panorama nacional en el centro de todas las miradas.
Juntos, en el escenario
Por ahora, ninguno de los dos ha anunciado públicamente un compromiso ni ha dado más detalles sobre esos posibles planes de boda. Lo que sí parece evidente es el buen momento que atraviesan. Su historia comenzó a tomar forma durante 2025. Uno de sus primeros encuentros públicos se produjo en junio, cuando IlloJuan subió al escenario durante el concierto de Lola Índigo en Sevilla. En agosto fueron vistos juntos en el aeropuerto de Málaga y, ya en octubre, una imagen de ambos besándose terminó por confirmar los rumores. A finales de aquel año, la cantante incluyó al 'streamer' en su resumen personal de 2025 y su noviazgo dejó de ser un secreto.
Los dos llegaban a esta relación después de historias sentimentales muy conocidas. IlloJuan había compartido siete años de su vida con Masi Rodríguez, actriz, presentadora y creadora de contenido. Ambos anunciaron su ruptura en julio de 2024 mediante un vídeo conjunto y explicaron que sus diferentes proyectos vitales y el deseo de vivir en ciudades distintas habían pesado en la decisión.
Lola Índigo, por su parte, mantuvo años atrás una relación con el cantante canario Don Patricio, a quien conoció profesionalmente a raíz de su colaboración en 'Lola Bunny'. Su romance se convirtió en uno de los más comentados de 2019 y 2020, aunque siempre intentaron mantener cierta discreción sobre su vida privada.
Verano en Japón
Ahora, la situación parece muy distinta para ambos. Este verano, después de meses especialmente intensos por los conciertos de Lola y la preparación de IlloJuan para La Velada del Año VI, la pareja puso rumbo a Japón. Templos, kimonos, Pokémon y numerosas imágenes juntos convirtieron el viaje en una nueva demostración pública de su complicidad. Apenas unas semanas después, IlloJuan ha pronunciado por primera vez la palabra que faltaba en esta historia: boda.
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Fuente: El Periódico
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