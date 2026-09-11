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Rosalía y Loli Bahía se besan por primera vez en público: una cita en el US Open junto a la actriz de 'Euphoria' Alexa Demie

La cantante y la modelo han protagonizado en Nueva York su muestra de cariño más explícita ante las cámaras (un pico en los labios). En las gradas estaban acompañadas por Alexa Demie, actriz de 'Euphoria' y amiga de la estrella catalana

Rosalía y Loli Bahia se besan en las gradas del US Open.

Rosalía y Loli Bahia se besan en las gradas del US Open. / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

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Laura Estirado

Barcelona

Rosalía y Loli Bahía han dado un nuevo paso en una relación que desde hace meses muestran con cada vez más naturalidad. La cantante catalana y la modelo francesa han sido captadas besándose en los labios en las gradas del US Open, en Nueva York, durante una jornada en la que también estaba Alexa Demie, actriz de 'Euphoria' y amiga cercana de Rosalía.

La imagen llega después de meses de gestos, viajes y apariciones conjuntas que habían dejado poco espacio para la duda. Primero fueron los paseos de la mano, después las dedicatorias públicas, los viajes compartidos y las muestras de cariño delante de las cámaras. Ahora, el beso en el torneo neoyorquino se convierte en la imagen más romántica de la pareja hasta la fecha.

No es, sin embargo, la primera vez que ambas son fotografiadas dándose afecto. En junio, también en Nueva York, Loli ya fue captada dando un beso en la frente a Rosalía mientras caminaban juntas. Por eso, la escena del US Open, durante el partido de semifinales individuales femeninas de tenis entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina-, tiene un matiz especial: sería su primer beso en los labios captado públicamente.

Spanish singer-songwriter Rosalia (C) and girlfriend French model Loli Bahia (R) attend the women's singles semi-final tennis match between USA's Coco Gauff and Kazakhstan's Elena Rybakina on day twelve of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City on September 10, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Rosalía (centro) y su novia, la modelo francesa Loli Bahia (derecha), y la actriz Alexa Demie, asisten al partido de semifinales individuales femeninas de tenis entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina, en el US Open. / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

De Río de Janeiro a Nueva York

Los rumores sobre una relación entre Rosalía y Loli Bahía comenzaron a tomar fuerza a finales de 2025 y crecieron durante sus vacaciones de Año Nuevo en Río de Janeiro, donde fueron vistas caminando cogidas de la mano por Ipanema. A partir de ahí llegaron nuevas apariciones juntas en París y Madrid, siempre con discreción y sin necesidad de una confirmación formal.

Fue en Nueva York, durante la gira 'LUX Tour', donde su relación empezó a mostrarse de una manera mucho más abierta. En uno de sus conciertos en el Madison Square Garden, Rosalía dedicó 'La Yugular' a Loli con un mensaje directo desde el escenario: "Especial esta noche para ti, Loli". La frase provocó la reacción inmediata del público.

Pocos días después, la cantante volvió a alimentar los comentarios al aparecer con una camiseta en la que podía leerse "I Love My Girlfriend". La frase, sumada a sus apariciones de la mano y a sus viajes juntas, convirtió el romance en algo cada vez menos oculto.

Spanish singer-songwriter Rosalia (C) and girlfriend French model Loli Bahia (R with phone) attend the women's singles semi-final tennis match between USA's Coco Gauff and Kazakhstan's Elena Rybakina on day twelve of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City on September 10, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Rosalía y Loli Bahia, durante el partido del US Open. / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

De los mariachis al beso

El beso del US Open llega, además, apenas después de otro gesto especialmente romántico. Rosalía sorprendió a Loli en su habitación con un grupo de mariachis, que interpretó 'Como quien pierde una estrella', de Alejandro Fernández. La escena mostró a la modelo entre sorprendida y divertida ante una serenata difícil de superar en puesta en escena.

El momento volvió a mostrar la faceta más espontánea de la pareja. Rosalía convirtió una habitación en el escenario de una declaración tan inesperada como cinematográfica. Y poco después, las imágenes del US Open añaden un nuevo capítulo a estos días especialmente románticos para ambas.

Primero la serenata con mariachis y ahora un beso en las gradas de uno de los grandes acontecimientos deportivos de Nueva York. Dos escenas muy distintas que apuntan en la misma dirección: Rosalía y Loli ya no parecen preocupadas por esconder una relación que durante meses había avanzado lejos de declaraciones oficiales.

Alexa Demie, junto a la pareja

La presencia de Alexa Demie en el US Open tampoco resulta casual. La actriz de 'Euphoria' forma parte desde hace tiempo del círculo cercano de Rosalía y su amistad se ha hecho especialmente visible en los últimos años.

En las imágenes de la jornada, Demie aparece sentada junto a la pareja durante el partido, convirtiéndose en la tercera protagonista de una salida que habría pasado por una cita entre amigas de no ser por el beso entre Rosalía y Loli.

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La relación entre la cantante y la modelo se ha construido, al menos de cara al público, sin grandes anuncios. No hubo fotografía oficial de pareja ni entrevista para poner nombre a lo que ocurría. En su lugar, han sido ellas mismas quienes han ido dejando pistas cada vez menos sutiles.

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Fuente: El Periódico

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