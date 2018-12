Se aprueba una ley en La Rioja que obligará a esterilizar a las mascotas

Todas las mascotas de La Rioja tendrán que ser esterilizadas, tal y como lo especifica el artículo 11 de la nueva ley de Protección de Animales de la comunidad, vigente desde el pasado viernes 30 de noviembre. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por PSOE, Podemos y Ciudadanos, castiga con multas que van desde los 501 euros a los 5.000 a los cuidadores de mascotas que no cumplan con esta obligación. Las sanciones pueden alcanzar los 100.000 euros en casos graves de maltrato animal o esterilizaciones realizadas sin supervisión veterinaria.

Se considera animal de compañía "a todos aquellos que las personas mantienen principalmente en el hogar para disfrute de su compañía". La ley no incluye a los que su tenencia "no implique su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos".

La nueva normativa, que incluye desde perros y gatos a hurones o conejos, no establece ningún tipo de ayuda económica para los cuidadores de mascotas. Por lo que serán los propios propietarios los que tendrán que asumir el coste de una intervención que se llevará a cabo "bajo control veterinario". El coste medio de las intervenciones ronda los 120 y 250 euros aproximadamente, dependiendo del animal, su sexo, tamaño o peso.

Además, los cuidadores de las mascotas tendrán que adjuntar, en caso de muerte del animal, un certificado expedido por un veterinario donde consten las casas de la muerte o si éste presenta signos de violencia.

Tal y como informa el diario ABC, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja lamenta "que no se nos haya tenido en cuenta a la hora de redactar esta Ley". Además de la esterilización, las mascotas no podrán estar más de 48 horas solas y habrá que pasearlas mínimo dos veces al día.