Mi gato no ve bien

Hace poco me regalaron un gato y estoy encantada con él, pero me da la sensación de que no ve bien. Le muevo la mano para ver si la sigue con la mirada pero no consigo resultado alguno. ¿Es posible que tenga algún problema de visión?

Tendemos a pensar que los gatos no padecen nunca problemas de visión pero no es así. Tienen las mismas posibilidades que cualquier otro animal. Ante la duda, lo primero es asegurarse. Obsérvalo. Si lo notas desorientado, perdido, que choca con objetos o que a veces se siente asustado o maúlla sin razón, es posible que sí tenga algún problema. Mírale también los ojos. Si ves que intenta enfocarlos continuamente, o que sus pupilas están muy dilatadas, o que acumula suciedad en los mismos, por ejemplo, puedes estar ante otra pista. Por último, mira su pose. Fíjate en si camina agachado o encogido. Si es así, podría deberse a que, al no ver bien, teme darse algún golpe. En cualquier caso, lo mejor es que lo lleves cuanto antes a tu veterinario para que pueda diagnosticarlo adecuadamente.