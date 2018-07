La última e inesperada coincidencia entre Meghan Markle y doña Letizia

Demostrando una vez más que tienen un gusto a la hora de vestir de lo más parecido, Meghan Markle y la Reina Letizia nos sorprenden apostando en el mismo día por el denim, un tejido muy arriesgado ya que no es nada habitual verlo en el mundo royal.



Como es normal, todas las miradas iban dirigidas a la duquesa de Sussex durante el partido de polo al que ha asistido esta mañana junto a su esposo el príncipe Harry. Ella lucía un vestido midi de Carolina Herrera -una firma que últimamente comparten-, con escote en pico de tejido vaquero que marcaba su figura con un cinturón también denim.





Un look de lo más relajado para disfrutar de una mañana al aire libre donde no podían faltar las gafas de sol. Para acompañar el outfit ha escogido unos stilettos en color nude de la firma Aquazzura y un bolsito de rafia de J Crew, todo un acierto ya que este verano los bolsos de rafia o mimbre son la tendencia que viene pisando más fuerte.A miles de kilómetros se encontraba doña Letizia con un look algo más formal pero que mantiene la tendencia vaquera y es que durante su cita en la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias lade corte midi acompañado con un cinturón que marca su cintura igual que la elección de Meghan.Su Majestad también lo ha combinado con unos stilettos pero en este caso en tono oscuro de la firma Carolina Herrera y un clutch de piel.Aunque esta no es la primera vez que vemos a, nos ha asombrado que coincidan el mismo día con una apuesta tan diferente y ellas tan iguales.