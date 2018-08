Las prendas que dejarán de ser tendencia en otoño

Si quieres que tu vuelta al trabajo o a los estudios tras las vacaciones de verano sea con estilo y a la última, debes conocer las pautas para lograr un armario acorde con las tendencias. Sí, la moda es cíclica y tal como viene se va. A velocidad vertiginosa, además.



Por ello, hay prendas estrella una temporada que a veces debemos desterrar de nuestro guardarropa al año siguiente para lucir un 'look' renovado.



A continuación te mostramos qué artículos no han sido incluidos en las colecciones internacionales de moda, ni tampoco los lucen los instagrammers más famosos. No obstante, si a ti te gustan y quieres seguir llevándolos... ¡hazle caso a tu instinto y pasa de recomendaciones!





Cazadora con flecos

BSK

Gorras

Getty Images

Las maxifaldas

Getty Images

Las bolsas de asas

Getty Images.

Botas legging

Getty Images.

Los bodis

Getty Images.

Las botas rojas

A principios de este año se ponían de moda las bikers con hileras de flecos en las mangas y en el frontal que han añadido a cualquier look un toque de far west. Una chaqueta que ha combinado muy bien con uny lostacón cubano y caña media. Sin embargo, este otoño no las cazadoras con flecos no serán tendencia. No te deshagas de ella, guárdala porque ya sabes que en el mundo de la moda, todo vuelve.Esta temporada seguirán estando de moda las gorras de marinero y de maquinista . No obstante, las gorras más deportivas no estarán demasiado presentes en las últimas tendencias. Si buscas otros complementos para adornar tu cabeza opta por losLas maxifaldas van perdiendo dimensiones. Esta temporada las faldas son más cortas y podrás combinarlas con botas de media caña. Otra prenda estrella como las faldas plisadas que tan de moda estuvieron el invierno pasado dejarán paso este otoño a las faldas cruzadas, las de botones y las satinadas.Lasvan a perder un poco de su protagonismo esta temporada. Aunque son prácticas y caben muchas cosas en su interior, los bolsos serán la tendencia para los meses fríos que se avecinan. Sin embargo, las bolsas de asas seguirán siendo unaEste tipo de bota es complicada de lucir, porque además no queda bien a cualquier tipo de piernas. Si buscas algo similar pero más adecuado decántate por unasLos bodis irán perdiendo fuelle tras el verano. Aunque muchos de ellos son preciosos no siempre resultan cómodos, especialmente a la hora de ir al baño. Así que olvídate de esta prenda algo fastidiosa y opta porMuchas fueron las famosas que quisieron apuntarse a las, sin embargo el color que predominará esta temporada no será el de Caperucita, sino el. También para bolsos y otro calzado, el blanco se presenta como una opción perfecta.