Emmy 2018: los mejores ´looks´ de la alfombra roja

Bajo un brillante sol californiano, las celebridades brillaron en la alfombra roja de los Emmy este lunes con sensuales vestidos de raso, llamativos trajes de bordados con pedrería y lentejuelas e incluso con zapatillas deportivas, antes de reunirse a honrar a los mejores en televisión.

Desde impactantes vestidos carmesí hasta sexys trajes de pantalón y declaraciones de moda que también son políticas, la siguiente es una mirada a los estilos y tendencias que marcaron pauta en el Teatro Microsoft, en el centro de Los Ángeles:



Blanco:

Érase una vez que los expertos en moda de Estados Unidos dijeron que vestirse de blanco después del Día del Trabajo a principios de septiembre era un rotundo no.

Pero en una tarde veraniega en la ciudad de los Ángeles, con el mercurio rozando los 28 grados centígrados, los vestidos blancos estuvieron al rojo vivo.

La actriz Scarlett Johansson, novia del presentador de los Emmy, Colin Jost, vestía un escultural vestido sin tirantes con escote en V y un atrevido corte en la pierna.

Kristen Bell, protagonista de la comedia de NBC nominada "The Good Place", se mostró elegante con un vestido blanco recto de manga larga y ajustado, con el pelo recogido en un moño clásico.

Entre los varones, la estrella de "This Is Us", Milo Ventimiglia, y la estrella de "Atlanta", Lakeith Stanfield, se presentaron también con chaquetas blancas.

Y RuPaul, que ya es el ganador del premio al mejor presentador de reality show de "RuPaul's Drag Race", se paseó con un traje cruzado de Calvin Klein blanco con la Estatua de la Libertad estampada en negro repetidas veces en la chaqueta.



Las mujeres llevan los pantalones

Durante la última temporada de premios, la estrella de "Westworld" Evan Rachel Wood usó trajes de pantalón en cada evento para hacer una declaración.

En los Emmy, las mujeres de Hollywood siguieron su ejemplo. Issa Rae, la creadora y protagonista de la comedia de HBO "Insecure", lució majestuosa en un vestido azul pálido con gasa de Vera Wang, que se abrió para revelar los pantalones debajo.

Tatiana Maslany, quien está nominada a mejor actriz dramática por "Black Orphan", vestía un audaz conjunto de Christian Siriano, con un top de un solo hombro chartreuse y pantalones negros.

Y la estrella de "Saturday Night Live" Leslie Jones -nominada a su primer Emmy- se arriesgó con un traje tornasolado rosa y celeste, también de Siriano.



El futuro es tan brillante?

En Los Ángeles, las gafas de sol son de rigor, por lo que no es de extrañar que fueran el accesorio imprescindible de la alfombra roja.

La estrella de "This Is Us", Sterling K Brown, uno de los favoritos para llevarse a casa el Emmy como mejor actor dramático, fue el epítome de lo cool con un esmoquin tradicional de Dolce & Gabbana y, por supuesto, gafas de sol oscuras.

Brian Tyree Henry, nominado al mejor actor de reparto en una comedia por "Atlanta", combinó unas gafas redondas azules con su elegante chaqueta naranja estampada.



Hacer una declaración (política)

Las alfombras rojas de Hollywood han sido criticadas en los últimos años por convertirse en lugares donde se habla de temas banales, especialmente después de los movimientos Time's Up y #MeToo.

En esta edición de los Emmy, a las estrellas se les hicieron preguntas más profundas, pero algunas no necesitaban ni ser interrogadas.

La veterana actriz Jenifer Lewis, que protagoniza la comedia de ABC nominada "Black-ish", dejó que la ropa hablara.

Llevaba un jersey y calzas Nike, en apoyo del exmariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick.

"Estoy vestida de Nike para aplaudirlos por apoyar a Colin Kaepernick y su protesta contra la injusticia racial y la brutalidad policial", dijo a la cadena de televisión Hollywood Variety.

Kaepernick, que fue incluido en la lista negra de la National Football League (NFL) luego de arrodillarse durante el himno nacional de Estados Unidos en 2016 en solidaridad con el movimiento "Black Lives Matter", aparece en la última campaña publicitaria de Nike.