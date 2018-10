Siete ´looks´ con camisa blanca para resolver con estilo el qué me pongo

Aunque el cantante colombiano Juanes hizo una oda a ´la camisa negra´, lo que cualquier armario necesita es su antítesis: la camisa blanca. Esta prenda es en el mundo de la moda el básico de los básicos, emana elegancia, sencillez y estilo. Además, admite infinidad de combinaciones y se adapta cual camaleón a cualquier situación: sirve para acudir al trabajo, para una quedada con amigos, para un coctel nocturno...



¿Una camisa puede dar tanto de sí? Sí. Su versatilidad reside en tres factores; por una parte, la combinación con otras prendas de ropa que le darán el estilo buscado; por otra, la forma de llevar la camisa (abotonada, arremangada, abierta...); y por último, los complementos que le añadamos al 'look' (pañuelo, broche, top...).



Si todavía no tienes una camisa blanca en el armario, es el momento de hacerte con una y poder lucir estos siete 'looks' maravillosos.



En traje

Con 'animal print'

Con vaqueros

Blanco y negro

Dejando la lencería a la vista

La fuerza de los complementos

De lo más deportivo

Olivia Palermo luce unacombinada con un traje rosa palo y 'stilettos' blancos. Que la camisa esté por fuera del pantalón, da un toque de informalidad a un 'look' de lo más elegante.Losy el 'animal print' siguen muy presentes en las colecciones de otoño e invierno. Una manera de lucir una falda o unos pantalones con tanta potencia visual es combinándolos con unaEsta temporada, el calzado blanco, sobre todo los botines, arrasa.¿Qué pasa si juntas dos piezas básicas? ¡Que aciertas doblemente! La gracia de este 'look' que combina una camisa 'son los complementos felinos: ¡zapatos y cinturón!Nieves Álvarez nos da una lección de estilo con un binomio que: camisa blanca arremangada con falda negra larga. Para evitar que el 'look' sea demasiado liviano, la modelo marca cintura metiendo la camisa por dentro de la falda.Adriana Abenia lucía así de sexy con una sencilla camisa blanca combinada con unos palazzo negros punteados. El toque de este 'look' reside ensiguiendo la regla de la temporada de dejar a la vista las prendas íntimas.En este caso, la camisa blanca con los vaqueros propician queEsa es una de las propiedades de esta prenda básica; permite que gran parte del protagonismo recaiga en los complementos de última moda.Con 'outfits' más deportivos, como ese pantalón de estilo chándal,. Añádele un zapato más formal, como unos salones o unos botines de tacón.