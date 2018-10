Diez ´looks´ perfectos para el entretiempo con la ropa que ya tienes en el armario

Mañanas y noches de frío, mediodías de calor... ¡qué difícil es vestirse en el entretiempo! Sin embargo, todos tenemos en el armario piezas para construir 'looks' perfectos para estos días aunque a veces no lo sabemos.



.El secreto reside en el equilibrio de prendas largas pero finas para el otoño. Aquí te damos diez ideas para que te inspires sin necesidad de desembolsar demasiado dinero ni adquirir más piezas de ropa de las que ya tienes:





Look con vaqueros

Vestidos de verano con americana

Falda con jersey de punto

Falda y botas altas



Cuadros escoceses

Falda hippie

Vestido de flores

Vestido de flores en versión mini

'Look' de fiesta



Pantalones blancos

Los vaqueros son una prenda fundamental en cualquier armario, y aunque se reinventan cada temporada nunca pasan de moda. Combina unosobtendrás el 'look' ideal para estos días.Todavía puedes llevar los vestidos de verano, combinados con unas botas de altura media y un blazer. ¡Estarás estupenda!Combina tus faldas, con uny unos zapatos de salón. Si quieres darle un toque más moderno al estilismo, anuda la parte de abajo del suéter.Este 'look' tan sencillo es de lo más 'trendy': camiseta negra, falda corta, botas de caña alta negras y una vaquera beige para cuando refresque. Seguro que tienes la mayoría de las prendas en tu armario.Los cuadros escoceses viven su máximo esplendor este otoño, ya que los cuadros son una de las grandes tendencias de la temporada. Combínalos con camiseta blanca y zapatillas deportivas y estarás cómoda y a la moda.Seguro que en el armario guardas la típica falda 'hippy' de verano. ¡Todavía no la guardes! Si la llevas con unos botines y una camisa fina de manga larga, lograrás este 'outfit' tan genial.Los estampados que más triunfan en otoño suelen ser los florales, el 'animal print' y los geométricos. Si tienes algún vestido de verano liviano, con ese dibujo no dudes en sacarle partido hasta el final.y una chaqueta tipo parka militar para hacer frente a las bajas temperaturas.Siguiendo las mismas pautas que en el 'look' anterior, pero con un vestido mini y unas playeras. El toque más otoñal se lo da el 'trench' que acompaña el 'outfit'.No guardes los pantalones blancos para la primavera que viene; todavía es época de usarlos., como los cuadros o el 'animal print' lograrás una vestimienta perfecta para entretiempo. Además, esta temporada los botines yideales para combinar con tus pantalones.