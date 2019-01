Diez prendas de rebajas por menos de 20 euros que no debes dejar escapar

Esta semana se ha dado el pistoletazo de salida a las rebajas de invierno, a pesar de que muchas marcas ya habían adelantado sus descuentos a la fecha oficial, en las que se prevé vender hasta un 4% que el año anterior.

Estas tradicionales rebajas tras la celebración de los Reyes Magos son ideales para renovar el armario, cambiar los regalos que no han atinado bien y, ¿por qué no?, darse un capricho. Buceando un poco por la red, hemos encontrado diez maravillas rebajadas que no llegan a los 20 euros, para hombres y mujeres, muy utilitarias y perfectas para el día a día.

Rebajas para ellas

Kimono fluido de cuello smoking combinado a tono y manga larga. Cinturón de tejido combinado a tono. Zara: de 29,95 euros a 19,99 euros. Chaqueta de cuello redondo y manga larga. Bajo acabado en peplum fruncido y cierre frontal con corchete. Zara: de 29,95 euros a 19,99 euros. Jersey de chenilla con punto en relieve, manga larga y cuello redondo. Disponible en varios colores. Pull&Bear: de 25,99 euros a 15,99 euros.

Blazer cruzado con cuello solapa, dos bolsillos en la parte delantera y cierre mediante doble botonadura combinada a contraste. Además, cuenta con puños abotonados. Bershka: de 29,99 euros a 19,99 euros. Pantalón tipo flare de con estampado animal, cintura elástica y tiro alto. Bershka: de 19,99 euros a 12,99 euros.

Rebajas para ellos

Cazadora con cordón, cremallera hasta el cuello y bolsillo tipo canguro. Pull&Bear: de 25,99 euros a 19,99 euros. Pantalón 'Carrot Loose Fit' con cadena. Bershka: de 25,99 euros a 14,99 euros. Cazadora Puffy con cuello subido y manga larga y bolsillos laterales. Cierre mediante cremallera. Bershka: de 35,99 euros a 19,99 euros.

Camisa regular fit de cuello solapa y manga larga acabada en puño con botón. Bolsillo frontal de plastrón y cierre frontal con botones. Zara: de 29,95 euros a 19,99 euros. Jersey de estructura con mezcla de lana. Springfield: de 36,99 euros a 15,99 euros.