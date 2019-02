Alfombra roja de los Oscars: Las 'celebrities' tienen trucos caseros para deslumbrar

Las estrellas más brillantes de Hollywood ya están preparadas para brillar con luz propia en la alfombra roja de los Premios Oscars 2019. El lunes 25 de febrero en España podremos observar los mejores looks de los grandes nombres del cine internacional. Las actrices y actores lucirán sus mejores galas delante de los flashes y bajo los ojos de todo el mundo.



Caminar con infinitos tacones, con un vestido ajustado, lucir una perfecta figura y además mostrar un rostro que provoque magnetismo, no debe ser nada fácil. Sin embargo, cada año, las grandes estrellas se sobreponen a todas las dificultades para deslumbrar al mundo. Pero, ¿cómo logran estar tan cerca de la perfección? Aquí recopilamos algunos trucos para que puedas utilizar en tus fiestas.



'Panties' invisibles

Un iluminador bien utilizado es una gran ayuda

Una modelo posa para la cámara. ShutterStock

Un maquillaje duradero

La actriz Emma Stone. ShutterStock

Crema hidratante de manos

Una imagen de Julia Roberts- ShutterStock

Espray para tus tacones

Unos zapatos amarillos. ShutterStock

Rehúye de los atuendos muy saturados

Una mujer luce un collar, pendientes y anillos. ShutterStock

Si optamos por llevar un vestido muy ajustado no es apropiado que se noten las marcas de la ropa interior. Algunas empresas ofrecenque contribuye a que el vestido no muestre las marcas de los tirantes de tu 'brassier' o las de los 'panties'. En el siguiente post de Instagram de, aparece la actriz en la gala de los Oscars vistiendo un espectacular vestido amarillo bajo el que se esconde uno de estos 'panties'.En la época del 'brilli brilli' las celebrities no escatiman en el uso del iluminador y lucen llenas de este producto. Sin embargo, siempre aparecen perfectas en las fotografías. Y es que,. El truco radica en conocer en qué zonas hay que aplicarlo. Es más favorecedor utilizar el iluminador en las zonas de hueso de la cara para resaltar dichos lugares: la parte alta del pómulo y la parte baja de la ceja. También se puede añadir un toque de luz en el lacrimal.Lasson capaces de lucir perfectas en su llegada a la gala y posar radiantes con la estatuilla en la mano al final de la misma. No parece ni mucho menos que de las primeras fotografías a las últimas hayan pasado unas cuantas horas. El maquillaje se mamntiene impoluto. Para conseguirlo debes evitar retocar tu maquillaje durante toda la noche.para lucir igual a lo largo de todo el evento. Además, siempre puedes llevar en tu bolso un fijador para después de estar maquillada utilizarlo a mitad de la noche para reactivar el color de tu cara.La actriz ganadora de un Oscar Julia Roberts es consciente deY es que, esta parte del cuerpo es reveladora de la edad y del estilo de vida, por ello, la conocida actriz cuida sus manos y las mantiene hidratadas. Para conseguirlo, utiliza el aceite de oliva como ingrediente secreto, así logra unas manos más hidratadas que luzcan sanas y jóvenes.Los asistentes a fiestas o eventos nocturnos suelen pasar largos periodos de tiempo de pie. Algo que suele ser muy cansado, más si se calzan elegantes zapatos que en ocasiones no son los más cómodos de nuestro armario. Para combatir ese dolor podemos utilizarque pueden ser un buen salvavidas contra el cansancio. Tienes que rociar el producto sobre tus pies y dejarlo secar antes de ponerte tus zapatos.La famosa regla deambién se puede aplicar en estos casos. Si tu vestido tiene diferentes texturas o tu maquillaje es muy cargado, lleva accesorios más discretos. Si, en cambio, tu atuendo es de un solo tono y escotado, puedes utilizar accesorios oversized, como los maxi collares o con enormes pendientes. Así, conseguirás un look elegante y equilibrado.