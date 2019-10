Diez looks de oficina para cuando este otoño se te acaban las ideas

Vestir para ir a la oficina perfecta nunca será tan fácil como este otoño, ya que muchas de las prendas más acertadas para ir a trabajar están de plena tendencia, como por ejemplo las blazers, los pantalones tipo 'paperbag' o las gabardinas.



También están de moda los estampados de cuadro tipo vichy o pata de gallo, unos 'print' muy adecuados para no perder el estilo en tu día a día que además son muy sencillos de combinar con prendas de colores básicos o 'jeans' para darle a tu 'look' un aire más formal.



A continuación, te dejamos diez ideas de los más inspiradoras para acudir a trabajar a la oficina. Look que seguramente puedas montar con piezas que ya tengas dentro de tu armario:



1. Blazer + falda de piel

2. El infalible traje negro



3. Falda de cuadros + botas altas

4. Americana de cuadros + vaqueros

5. Total denim

6. Vestido de flores + gabardina

7. Abrigo + zapatillas

8. Camisa de rayas

9. Leggings de piel + rayas+ abrigo camel

10. Traje jaspeado