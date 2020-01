Globos de Oro 2020: Los mejores vestidos de la alfombra roja

Las actrices latinas Ana de Armas y Charlize Theron destacaron la madrugada de este lunes en la alfombra roja de los Globos de Oro 2020, sobre la que también desfilaron Antonio Banderas, Scarlett Johansson, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Jennifer Aniston, entre otras estrellas.

De Armas, nominada a mejor actriz de una comedia o musical gracias a su papel en 'Puñales fuera' fue una de las primeras estrellas en llegar al Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills en Los Ángeles (EE.UU.) con un brillante vestido morado, de palabra de honor y falda con vuelo, que acaparó elogios en las redes sociales.

Incluso la propia organización de los Globos de Oro alabó el estilo de la actriz hispanocubana desde su cuenta oficial de Twitter, sobre la que dijo "Ana de Armas está absolutamente brillante con ese vestido y no podemos mentir".

Otras caras conocidas, como la imponente Charlize Theron, Nicole Kidman o Jenifer Anniston tampoco dejaron indeferente a nadie con sus 'total look'. Theron fue fiel a su esencia y belleza con un modelo verde, mientras que Nicole Kidman, pese a no arriesgar con su modelo, volvió a deslumbrar a todo color.

Por su parte, el español Antonio Banderas fue de los últimos en llegar con un traje blanco a la ceremonia, en la que aspiraba al Globo de Oro a mejor actor dramático por 'Dolor y Gloria', que finalmente no se llevó ninguna estatuilla.

Banderas a su paso por la alfombra roja valoró la "buena trayectoria" de la película, tanto en el circuito audiovisual europeo como en la crítica estadounidense, aunque admitió que esta noche "podría pasar de todo" por que todos los candidatos "se lo merecen".

Almodóvar también alabó a 'Historia de un matrimonio', la cinta de Noah Baumbach partía como favorita con seis nominaciones, y finalmente fue Laura Dern la única que se llevó el premio a mejor actriz de reparto.

Antes, el director de 'Historia de un matrimonio', Noah Baumbach, explicó que su obra es "una historia íntima pero también romántica y no hay nada más grande que una historia de amor, porque puede convertir nuestras vidas ordinarias en épicas".

La estrella televisiva Phoebe Waller-Bridge, que ha arrasado por su papel en la comedia televisiva 'Fleabag', también acaparó miradas por su complicidad y actitud desenfadada en la alfombra roja junto a Andrew Scott, el coprotagonista de la serie y cuyo papel de cura enamorado ha sido uno de los más comentados de la temporada.

Por otro lado, los 'looks' masculinos también acapararon miradas. Wesley Snipes no dejó indiferente a nadie co su traje morado, mientras que Brad Pitt, con un sencillo esmoquin, también causó sensación.