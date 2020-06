Lucía Rivera y su look más impresionante

Tamara Falcó se encuentra dudosa ante hacerse un nuevo cambio de look y Lucía Rivera ya se lo ha hecho. La hija de Blanca Romero, que nos tiene acostumbrados a contarnos su día a día por Instagram, ha acudido a la peluquería para hacerse un arreglo en el pelo. Y es que parece que la modelo veía que tenía demasiado larga su melena y no ha dudado en rebajársela un poco más.



La modelo suele colgar en su perfil de redes sociales imágenes de diferentes looks y el último que ha subido ha dejado con la boca abierta a sus seguidores porque puede que ser el más original y el que más refleja la personalidad tan arrolladora que tiene la hija de Blanca Romero.



Desde arriba hacia abajo, Lucía Rivera lucía una gorra en tono caqui, con un top negro ajustado y por encima del ombligo, acompañado por una sudadera del mismo tono abierta y remangada por los brazos. La modelo decidió conjuntar esta parte de arriba con un pantalón ancho de color beige, cinturón oscuro y de calzado unas New Balance negras.





Todo este magnífico look acompañado de una, ya que la imagen se realizó cuando estaba caminando. Podríamos decir que es un atuendo muy cómodo y desenfadado que lo luce con más magia que ningún otro.