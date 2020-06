Tamara Falcó nos muestra su look más cómodo para el domingo

Si una mujer que no encante, no solo por sus looks tan atrevidos, sino también por la sonrisa de oreja a oreja que tiene delante de la cámara, esa es Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler nos tiene conquistado el corazón desde hace mucho tiempo, pero desde que sigue la estela de influencer todavía más.



Son muchos los looks que Tamara Falcó enseña por Instagram, muchos los comentarios que recibe de seguidores que admiran la forma de combinar sus conjuntos, pero lo que más nos gusta de ella es la naturalidad con la que se enfrenta día a día. Si hay algo que defina a la hija de Isabel Preysler es la espontaneidad con la que se desenvuelve en todos los lugares a los que va, y lo cierto es que eso nos encanta.





En esta ocasión, Tamara Falcó ha subido a su perfil de Instagram el. Y es que parece ser que la Marquesa de Griñón no tiene pensado ir a ningún lado, ya que luce un pijama camisero súper elegante: "Ropa cómoda puesta! Feliz Domingo!". Esperemos que la hija de Isabel Preysler esté lo más cómoda posible y coja fuerzas para empezar la semana con la mejor de sus sonrisas.