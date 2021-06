Anna Ferrer y Paz Padilla han presentado este lunes su nueva colección de bolsos #savethesummer, la segunda cápsula de bolsos de su marca No Ni Ná. Y lo hacen con dos modelos exclusivos cuyos nombres simbolizan la esencia más arraigada del lugar que les ha inspirado en esta nueva andadura, Zahara de los Atunes. Un lanzamiento muy esperado para todas las que ya se han convertido en fans incondicionales de la marca creada por la presentadora y su hija, 100% 'Made in Spain' y.. no lo podemos negar... ¡Ideal!

Atarraya es uno de sus modelos que representa el método de pesca de la zona y cuya estética simula sin duda uno de los valores más conocidos de Zahara, la pesca del atún. Una cesta que podemos encontrar con detalles en color amarillo, rojo y azul.

El modelo Marrakech ha sido otra de las apuestas de las Padilla en su nuevo proyecto. Por el color de sus tejidos, por la influencia de África, su cultura y por su cercanía al sur, con materiales traídos de la India y hecho de retales de algodón y seda. Además, este modelo tiene el neceser a juego con los colores del bolso.

Con los retales de piel y en una oda al aprovechamiento de todo el material adquirido, Noniná ha sacado también una pequeña cápsula de llaveros que no dejarán indiferente a nadie y que es para ellas, una manera sencilla de llevar un poquito de sur contigo.

Una nueva colección que se suma al arrollador éxito de su lanzamiento hace pocos meses y que, como esta última, está hecha en Ubrique y de manera artesanal. Una primera cápsula que agotó existencias en pocos días ante la sorpresa de madre e hija, que dieron comienzo a su nuevo proyecto sin pretensiones y con la idea de “hacer lo que más nos gusta, de hacerlo en casa y transmitiendo la esencia que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida”, apostillaban.

Paz, visiblemente emocionada, ha querido agradecer públicamente a través de sus redes sociales a su hija Anna por haberse dedicado en cuerpo y alma durante los últimos meses a este nuevo proyecto. La influencer, por su parte, ha confesado que lo más importante cuando lanzaron su marca “era transmitir cómo, dónde y por qué nacía la marca, porque si conseguíamos eso, conseguíamos que nos conocieran a nosotras. De aquí somos, de aquí venimos y esto es lo que somos”.

Pero, a pesar del éxito de No Ni Ná, Paz y Anna han recibido duras críticas en sus redes sociales por parte de diferentes seguidoras que, molestas, han criticado el precio de los nuevos bolsos de su colección de verano, ya que el modelo Marrakecth cuesta 225 euros y el Atarraya 149.90, un precio excesivo para estos complementos que, como censuran algunas usuarias de Instagram, "no dejan de ser bolsos para ir a la playa". "Un abuso"; "Fuera de presupuesto" o "Paz, recuerda de donde vienes guapa", "precioso pero carísimo"... son algunas de las críticas que han enturbiado el lanzamiento más esperado por la presentadora de 'Sálvame' que, por el momento, todavía no se ha pronunciado sobre esta inesperada polémica.