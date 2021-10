Enamoradísima de Miguel Torres y centrada en su hijo Miguel Jr, que este lunes cumple seis meses, Paula Echevarría ha aprovechado el puente del Pilar para viajar hasta Marbella, donde está disfrutando de unos días de descanso en los que no faltan ni paseos cerca del mar ni comidas con amigos.

Y es que la actriz es una enamorada de la localidad malagueña, que vio nacer el inicio de su amor con el exfutbolista - que jugaba en el Málaga cuando iniciaron su relación a finales de 2017 - y a la que no duda en regresar siempre que su apretada agenda se lo permite.

Ha sido en Marbella precisamente, y apurando al máximo las altas temperaturas de este caluroso inicio de otoño, donde Paula ha demostrado el regreso de una de nuestras tendencias fashion favoritas, que parece que esta temporada llega pisando con fuerza. Nos referimos al look marinero, o 'navy', tan favorecedor como ponible, y protagonista del último outfit de la asturiana.

Espectacular y presumiendo de un bronceado que se ha convertido en la envidia de muchas, Paula se ha convertido en la protagonista fashion del día con un conjunto que, alejado de las rayas - que no podemos negar que nos rechiflan - no puede evocar más el estilo marinero.

Una minifalda short - que consigue el doble efecto gracias a la sobrefalda - en color azul marino con detalles tan navy como unos botones dorados y un parche bordado de inspiración marinera. Una prenda de la marca de la actriz, 'Space Flamingo', a la venta en la web de la firma (con un precio de 185 €) con la que Paula ha presumido de piernas, y que ha combinado con una sencilla camiseta de algodón blanca y con una torera semi-entallada a juego, con el mismo toque navy en forma de botones personalizados en las mangas. (225,00 €).

Un look que no está al alcance de la mayoría de nuestros bolsillos pero que adelanta el regreso de la tendencia navy, por lo que no tardaremos en ver los escaparates llenos de prendas de inspiración marinera.