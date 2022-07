¿A quién no le gusta ir cómoda sin renunciar a verse bien? En verano, si no tienes las medidas estándar, la tarea de encontrar algo bueno, bonito y barato se complica porque las prendas estivales son más indiscretas con los cuerpos no normativos. ¿O tal vez no?

El sueño de muchas hecho vestido por solo 39,95 euros Encontrar un vestido disponible en varias tallas y que se adapte a todas las figuras por un precio asequible es una suerte. Si, además, resulta cómodo y se puede combinar con tu estilo habitual, comprendemos por qué ya se han agotado algunas tallas en Mango, las más pequeñas, aunque se esperan más unidades. Moda sostenible como arma contra el consumismo de las rebajas: “Hay que dejar de comprar. Urgentemente” ¿Qué hace tan especial al vestido de Mango que ha enamorado a María Pombo? Además de su precio, 39,95 euros, y de lo que comentábamos sobre su capacidad para adaptarse a diferentes siluetas, resaltando lo más favorecedor de cada una, estamos hablando de un vestido de punto fino, comodísimo y muy fresco, tejido de lúrex y estampado de rayas en zigzag, por lo que no se parece a otros vestidos de temporadas pasadas y se sale del típico estilismo con rayas marineras o del aburrido color sólido. Con diseño entallado para adaptarse a tus curvas, longitud midi, que se adapta casi a cualquier hora del día o de la noche, y cuello halter, otra apuesta segura. El vestido tiene tirantes finos, con lo que puedes utilizarlo incluso en la playa y espalda abierta, ideal para este verano tan caluroso que estamos teniendo. Se puede combinar con chanclas, alpargatas o sandalias, dependiendo de la ocasión. Sus tonos verde lima y azul pálido nos sacan de nuestra zona de confort mientras nos recuerdan, a algunas, paisajes tropicales. Transmite mucha energía y buen rollo, por eso en nuestra redacción también lo adoramos. Por si fuera poco, sienta bien tanto a una adolescente como a una joven mamá. Por aquí algunas ya se lo han pedido, ¿qué vas a hacer tú?