Septiembre entra en la recta final, y si todavía no has renovado tu armario de cara al otoño ya estás llegando tarde. Por mucho que nos cueste dejar atrás el verano, no podemos negar que ya quedó atrás hace bastantes días: ahora necesitamos prendas más impermeables para afrontar las posibles lluvias, zapatos más resistentes y ropa un poco más gruesa (sobre todo, si vivimos en el norte de España).

Aunque a nosotros se nos haya pegado el arroz con las tendencias, la industria de la moda ya tiene claro qué es lo que se va a llevar en la próxima estación. Por suerte, la corriente de tonalidades llamativas que ya ha copado buen parte de nuestros cajones seguirá manteniéndose, ayudándonos a reciclar parte de la temporada anterior en esta. Los cinco colores que proponen los expertos en moda también siguen esta línea: llenar nuestros outfits de alegría, colorido y riesgo incluso con la bajada de temperaturas. Un hombre vuela con Ryanair a Portugal y termina "en una gasolinera de Málaga a las 5.41" La paleta de colores que triunfará este otoño Como todos sabemos, el recorrido de la actualidad en la industria de la moda pasarelas de las firmas más exclusivas (que sientan las bases de las grandes tendencias) y luego pasan a las grandes firmas como Inditex, Mango y otras marcas de ropa generalistas que llevan la batuta de las tendencias en nuestro país. Los tonos que van a triunfar esta temporada según esta trayectoria son el lila, el rojo, el rosa, el verde kaki y el azul Klein. Lila Aunque el lila ya lleva entre nosotros desde hace temporadas (de hecho, actualmente es el color de moda para Pantone con la tonalidad Very Peri), se mantiene durante un curso más en distintas variaciones del espectro de los lilas y los violetas. Rosa Entre el rosa y el fucsia está claro que este va a ser uno de los tonos de la temporada en todas sus versiones: lo ha utilizado la marca Valentino en una declinación brillante llamada Pink PP, pero también se ha consolidado en tonos más pastel o rosa Barbie de otras firmas. Rojo El rojo siempre es una apuesta atrevida y segura que suele favorecer mucho a todos los tonos de piel. Un clásico que esta temporada reafirma su presencia junto a los rosas y lilas. Verde Kaki Entre tantos tonos vibrantes, destaca el verde kaki por su tibieza. Esta temporada ha regresado para convertirse en la excepción al resto de colores y su presencia llamativa, aunque siempre ha sido uno de los éxitos más habituales del otoño. Azul Klein Este azul de tipo eléctrico mete a los colores marinos en un cajón para convertirse en el verdadero protagonista de la temporada, ideal para las prendas de fiesta y de noche. No olvidemos a los básicos Aunque el rosa va a ser un claro protagonista y siempre nos quedará el verde kaki a aquellos que no quieran llamar mucho la atención con nuestra ropa, pero sí seguir vistiendo a la moda; nunca hay que perder de vista los fondos de armario para conseguir una paleta perfecta para la temporada. El negro, tanto en vestido como en pantalones y cualquier tipo de prenda, es un must que puede utilizarse tanto solo como acompañado de cualquiera de los colores que nos proponen los estilistas para la temporada de Otoño 2022.