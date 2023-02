Segunda y última jornada de la primera visita Oficial de los Reyes a la República de Angola para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países. El día ha comenzado con Don Felipe y Doña Letizia protagonizando agendas paralelas, y mientras el monarca ha inaugurado el Encuentro Empresarial Angola-España "Juntos construyendo el futuro" junto al Presidente Lourenço, la Reina ha visitado con la Primera Dama angoleña la Maternidad Lucrecia Paím, el mayor centro especializado en obstetricia y clínica de diagnóstico de VIH en Angola.

Un acto en el que Doña Letizia ha mostrado su lado más humano, derrochando cercanía y amabilidad durante su recorrido por el centro, en el que ha visitado el banco de leche materna, las salas de neonatología, de detección del VIH y de triaje, además del consultorio médico.

🇦🇴La Reina y la primera dama de la República de Angola han mantenido un encuentro con las madres y con el personal sanitario de la Maternidad Lucrécia Paim, durante su visita a sus instalaciones.



Posteriormente mantuvo un encuentro con personal sanitario y pacientes de la maternidad, un momento en el que vimos a su Majestad acercándose a varios bebés, a lo que no dudó en acariciar con ternura y cariño mientras conversaba con sus mamás.

Una visita en la que Doña Letizia ha vuelto a sorprendernos con su estilismo, luciendo un look sahariano de estreno tan favorecedor como inesperado. Una chaqueta blanca con ribetes estampados en cuadros vichy negros, hombros abullonados, manga francesa y lazo a la cintura, que seguro que no es la última vez que le vemos. Una prenda versátil a más no poder que ha combinado con un pantalón recto en el mismo tono y su calzado veraniego favorito, unas alpargatas de cuña también en crudo.

Este mediodía, tras visitar juntos la Asamblea Nacional angoleña, los Reyes pondrán fin a su viaje con una despedida oficial en el Palacio Presidencial, tras la cual Don Felipe y Doña Letizia pondrán rumbo a España tras tres días de intensa actividad.