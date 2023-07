El ingeniero industrial mosense Iván Álvarez, de 30 años, se ha proclamado Míster Supranational 2023, certamen internacional que elige al hombre más guapo del mundo. El mosense se impuso a los candidatos de otros 33 países en la final celebrada este fin de semana en Polonia.

El mosense, que representaba a España, es el primer candidato europeo que gana dicho certamen, que llegó este año a su séptima edición.

Especializado en la industria automotriz, se describe a sí mismo como una persona orientada a cumplir objetivos y que constantemente trata de establecer nuevos retos. Iván espera tener su propia empresa en en su sector profesional.

La página oficial del certamen asegura que para Iván, participar en competencias como ésta fue una oportunidad para salir de su zona de confort. En su camino hacia el título de Míster, lideró el proyecto 'From the Ground Up' en la lucha contra el cáncer, con acciones como la 'andaina' que se celebró en su localidad natal y en la que colaboró, entre otros, el concello de Mos, con Nidia Arévalo como parte de la actividad.