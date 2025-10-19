Las mejores 'collabs' de moda de octubre: de las Adidas de Bad Bunny hasta el derroche de Zara con 50 artistas y lo último de Crocs con 'Toy Story'

La unión hace la fuerza y el mundo de la moda también lo sabe. Marcas, diseñadores, artistas e incluso personajes famosos siguen trabajando para lanzar colecciones exclusivas y sorprendentes. En las últimas semanas han predominado los lanzamientos de zapatillas y calzado. Deporte y lujo gustan de llamar la atención, pero también hay ejemplos de 'streetwear' y hasta de artículos de decoración.

BadBo 1.0: Bad Bunny x Adidas No es la primera vez que Benito Antonio Martínez Ocasio, 'Bad Bunny', se alía con Adidas. Ya lo hizo en 2021, con las Bad Bunny x Forum Buckle Low 'The First Cafe'. Sin embargo, ahora las BadBo 1.0 son totalmente originales, ninguna reinterpretación de nada anterior. Inspiradas en el baloncesto de los 90 y con alma de skate, los fans más atentos ya las habían visto en el videoclip de 'BOKeTE' (del álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'). El nuevo modelo, diseñado completamente desde cero, presenta una silueta 'mid-top' con una estructura acolchada y voluminosa, inspirada en los tenis de básquet noventeros, pero con un aire moderno. También recuerda a las reinterpretaciones que Bad Bunny hizo en sus versiones de los 'Forum' y 'Campus'. Se han desvelado este octubre, pero su comercialización llegará en febrero, por un precio de 160 €.

BadBo 1.0, las zapas originales de Bad Bunny. / EPC

Crocs x Disney Pixar Con motivo del 30º aniversario de 'Toy Story', el entrañable osito Lotso se convierte en el protagonista de la nueva colaboración de Crocs y Disney Pixar. La colección combina nostalgia, innovación y diseño, en una propuesta irresistible para fans de todas las edades. Con texturas suaves, aroma a bayas y detalles icónicos, cada par se convierte en una pieza de colección que refleja la esencia del personaje. Entre los modelos destacan un zueco unisex para adulto forrado con pelo sintético, fresas bordadas en la correa y la sonrisa inconfundible de Lotso. La versión para niños cuenta con una suela con motivos frutales y está decorada con charms Jibbitz™ del personaje. Su precio, 54,90 € (modelo infantil) y 79,90 € (adulto).

Zueco Crocs de Lotso, el osito de 'Toy Story'. / EPC

Zara y 50 creadores Con motivo del 50º aniversario de la apertura de la primera tienda, Zara ha colaborado con medio centenar de algunos de los creadores más aclamados de la actualidad, desde cantantes hasta modelos y fotógrafos, que han diseñado, junto con el equipo creativo de diseño del buque de Inditex, su propia pieza. Las ventas irán destinadas a fines benéficos. Desde prendas de ropa a complementos y artículos de decoración. Entre los protagonistas, Pedro Almodóvar, que ha diseñado una camiseta colorista con los carteles más famosos de sus películas (35,95 €); Rosalía, que ha creado un sofá peludito, cómo no, blanco, llamado 'Conversation Island' (1.800 €); Annie Leibovitz, que también se suma con otra camiseta con una de sus fotos; Pierpaolo Piccioli, el nuevo diseñador de Balenciaga, que colabora con una tabla de surf rosa chillón (1.800 €), o Naomi Campbell, que participa con vestido biker negro (299 €).

La web de Zara donde se vende el sillón creado por Rosalía. / EPC

Camisa Voll-Damm x ByLeguard Fruto de una triple alianza entre Voll-Damm, la cerveza doble malta de Damm, el FSTVL·B, de tendencias musicales y la cultura alternativa (celebrado en el Fòrum de Barcelona del 3 al 5 de octubre), y la firma ByLeguard, del diseñador de 'streetwear' Roger Guardia Allué, nació una pieza única: la primera camisa oficial de un festival de música. Diseñada bajo el lema 'La ocasión lo merece', aúna estilo contemporáneo y valores urbanos. Confeccionada en tejido New Oxford con certificación GOTS, 100% algodón orgánico y un gramaje de 140 g/m², combina diseño, sostenibilidad y actitud. Se trata de una edición limitada, para coleccionistas, a la venta en la tienda 'online' de la cervecera, por 44,95€.

Camisa festivalera Voll-Damm x Byleguard. / EPC

Nike Moon de Jacquemus Aseguran que las 'Moon' de Jacquemus son serias candidatas a las zapatillas del año 2025. Simon Porte Jacquemus reinterpreta la herencia del catálogo de Nike con elegancia y mirada fresca. Las 'Moon Shoe' nacieron en 1972, siendo una de las primeras zapatillas del gigante deportivo para la competición. Estaban destinadas a los corredores de fondo, con la icónica suela 'waffle' (con un patrón en relieve similar a la gofrera). Ahora, para los pies de los más modernos, amantes de las últimas tendencias en 'sneakers', las de suela fina y estética de ballet. Las nuevas 'Moon' del parisino tienen una parte superior de nylon fruncido y una suela exterior Nike Grind (así llama Nike a los materiales reciclados, como caucho, espuma, fibra, cuero y mezclas textiles desechadas de la fabricación de sus propios productos, que vuelven a darles una vida nueva). Llevan el Swoosh de piel, un contratacón y logotipos Jacquemus en la lengüeta, el talón y la plantilla. Se venden por 180 €.