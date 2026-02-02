Gala de la música
Grammy 2026: Heidi Klum luce el vestido a medida más extremo e incómodo de la gala
La 'top' alemana ha sido una de las más originales de la ceremonia, con un diseño segunda piel de Marina Hoermanseder con el que casi no podía moverse
Laura Estirado
Heidi Klum ha lucido el vestido más original a la par que incómodo de la gala. La modelo alemana, de 52 años, fiel al espíritu divertido que siempre la caracteriza en las alfombras rojas (y en todas las celebraciones de Halloween), se ha plantado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con un diseño escultura súper a medida de su cuerpo, en el que no faltaban detalles, como unos prominentes pezones.
Se trata de un diseño de Marina Hoermanseder que parecía una segunda piel, pero nada cómodo. Se ha realizado con un molde de cuero del cuerpo de la 'top' hecho a mano y después lacado. Recordaba mucho a aquel diseño blanco que llevó Rosalía en la Met Gala del año pasado, una obra también escultórica firmada Balmain.
Desfilando a saltitos
Aunque ha desfilado a saltitos y con ayuda por la alfombra roja de los Premios Grammy, debido a la rigidez de la estructura, la jueza de 'America's Got Talent' ha derrochado glamur y buen humor, y se ha asegurado que los fans vieran su atuendo color piel desde todos los ángulos, mostrando también un marcado trasero. El look se completaba con un escote palabra de honor y hebillas que le rodeaban los costados.
El estilismo incluía unos tacones de cuero color piel y joyas de diamantes que incluían anillos y pendientes.
Como la mayoría de las invitadas a la gala que han desfilado por la alfombra roja, Klum también se ha decantado por una base de maquillaje luminosa, cejas rellenas y mejillas sonrosadas bien contorneadas. La melena rubia, con raya al medio y un 'brushing' liso.
Antes de su llegada a la gala, Klum compartió en Instagram los detalles de su 'outfit'. Mientras la maquillaban, Klum sonreía radiante a la cámara. Y muchas fans le dejaron mensajes y felicitaciones: "¡Esto es tan empoderante! ¡Presume la figura femenina tal como es!". Otra ha escrito: "¡Preciosa!".
Cierto es que no a todo el mundo le ha encantado el vestido de Klum, que han calificado de "ridículo".
