Jon Kortajarena protagoniza el nuevo cortometraje de Zara Man para su colección de ropa inspirada en seis oficios

El modelo Jon Kortajarena protagoniza el nuevo cortometraje de Zara Man, grabado en A Coruña, que acompaña al proyecto Into the Process, una colección de prendas limitadas que pone en valor el patronaje, la sastrería y los acabados de calidad. Kortajarena, que había sido visto en la sede de la compañía el pasado mes de marzo, interpreta en los fragmentos de vídeo, difundidos en Instagram, los seis oficios que dan nombre a las piezas: el bailarín, el mago, el actor, el galerista, el arquitecto y el fotógrafo.

En las imágenes de los vídeos puede verse a Kortajarena interpretando delante de un gran telón azul a diferentes profesionales, desde la colocación de objetos para fotografiar un bodegón al repaso de un texto dramático o números de magia con pañuelos. Entre esos fragmentos se incluyen otros fotogramas de trabajo de sastrería, como marcas de tiza sobre tela o puntadas en patrones, en referencia a las pruebas de ajuste de las prendas que homenajea Into the Process.

"Los equipos de producto, diseño y taller (que están en el origen y en el corazón de todo esto) son una parte integral de este proyecto, que habla del proceso detrás de las prendas: intuición, técnica, creatividad y, sobre todo, pasión", expresa Kortajarena en el texto que acompaña a sus publicaciones en Instagram, donde hizo el anuncio.

El perfil de Zara Man en esa misma red social ha publicado un mensaje en la misma línea. "Inspiración, selección de tejidos, tacto, diseño, modelo, bocetos, ficha técnica de la prenda, patronaje, modelado, centímetro, pulgada, escalado, prototipo, rectificación, medidas, mirada, planchado, intuición, corte, ajuste, observación. Conceptos que nos acompañan en nuestro recorrido de creación de patrones y diseño. Una selección de prendas de Zara Man que se crean bajo la atenta mirada de un proceso cuidado", explica sobre Into the Process.

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La página web de la colección detalla que el proceso de cada una de las piezas "marca un camino constante, revelador y significativo en el desarrollo de prototipos". Así, por ejemplo, para el modelo de traje El Mago detallan que "los botones y los ojales comenzaron a utilizarse en la ropa alrededor del siglo XIII, cuando las prendas evolucionaron de telas drapeadas a ropa ajustada al cuerpo. Esto permitió el desarrollo de cierres con filas de botones".