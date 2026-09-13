Roberto Verino: "Apostar por una prenda de calidad es una inversión, no un gasto"

Roberto Verino regresó el pasajo jueves, día 10, a la Semana de la Moda de Madrid para presentar ‘Desde Dentro’, su nueva colección otoño-invierno 2026. El diseñador ourensano aterrizó en la capital con una propuesta que reivindica la identidad, el criterio propio y una forma de vestir alejada de las tendencias pasajeras. Con la sastrería, la piel y los abrigos estructurados como ejes de la colección, Verino aligera el armario de invierno con siluetas más livianas y adaptadas a las nuevas exigencias del clima.

‘Desde Dentro’ reivindica una forma de vestir basada en la identidad y no en la tendencia. En una industria que vive de generar novedades, ¿hasta qué punto es posible mantenerse al margen de las tendencias?

Las tendencias las analizamos y procuramos adaptarlas a las propuestas que consideramos más convenientes para el consumidor.

Roberto Verino / Javier Márquez

La colección está pensada para "acompañar, evolucionar y permanecer". ¿Qué tiene que tener una prenda para superar una temporada y seguir teniendo sentido varios años después?

Ser sencilla, funcional y con la calidad necesaria para perdurar bien en el tiempo.

Regresa a la Semana de la Moda de Madrid. ¿Qué significa para usted volver a presentar una colección en la capital?

Nunca he dejado de presentar en la Semana de la Moda de Madrid. Nuestro objetivo desde el inicio fue colaborar con la organización de los eventos para que Madrid se convirtiera en lo que es hoy: una de las grandes capitales de la moda a nivel mundial.

Uno de los diseños para mujer de su colección 'Desde Dentro' / CEDIDA

La vuelta a la oficina es precisamente el hilo conductor de la presentación. Con el auge del teletrabajo y los modelos híbridos, ¿cómo ha cambiado nuestra manera de vestir para trabajar?

Siempre he tenido muy presente que la funcionalidad debía primar, con el objetivo de crear prendas versátiles capaces de responder a distintas necesidades. Desde que salimos de casa, debemos estar preparados para afrontar nuestros compromisos sociales con una imagen impecable.

¿Existe todavía un "uniforme de oficina" o los códigos profesionales son hoy mucho más flexibles y personales?

Cada vez será más importante la flexibilidad, pero, sobre todo, poner en valor la personalidad como la mejor forma de sentirnos únicos.

La colección adapta prendas y materiales a unos inviernos cada vez más suaves. ¿El cambio climático está obligando a replantearse las tradicionales temporadas de otoño-invierno y primavera-verano?

Sin ninguna duda. Cada vez estamos más obligados a tener en cuenta la climatología y a proponer colecciones más atemporales.

Uno de los diseños para hombre de su colección 'Desde Dentro' / CEDIDA

Frente al consumo rápido, Roberto Verino insiste en conceptos como calidad, permanencia y fondo de armario. ¿Es más difícil convencer hoy al consumidor de que compre menos pero mejor?

Al contrario, el consumidor entiende cada vez mejor nuestra filosofía: apostar por una prenda de calidad es una inversión, no un gasto, y también una forma de contribuir a una sostenibilidad real.

Las redes sociales han acelerado enormemente las tendencias. Después de más de cuarenta años en la moda, ¿cómo vive esa velocidad con la que ahora aparecen y desaparecen los estilos?

Los estilos permanecen. De ahí que nos interese destacar la importancia de no dejarnos llevar por las tendencias, que muchas veces nos hacen ser esclavos de ellas.

Después de más de cuatro décadas de trayectoria, ¿qué resulta más difícil: construir una identidad reconocible como diseñador o conseguir que esa identidad evolucione sin perderse?

En nuestro mundo de la moda nada es fácil. Ser coherente es la clave.

Al revisar su carrera para la exposición de ‘40 años de estilo Verino’, ¿hubo alguna etapa o decisión que contemplase de manera diferente a como la vivió en su momento?

Al mirar atrás, sin duda ves los errores cometidos. Sin descubrirlos no hubiese podido corregirlos.

Usted asegura que vestirse puede ser "una afirmación de quiénes somos". Después de toda una vida dedicada a la moda, ¿qué significa para Roberto Verino tener estilo?

Noticias relacionadas

Seguir siendo auténtico. Los valores son los que identifican el alma de las personas. Ese es el estilo que defiendo.

Fuente: El Correo Gallego