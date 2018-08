La UE da luz verde a un nuevo fármaco para prevenir la migraña

La Agencia Europea de Medicamentos, organismo dependendiente de la Comisión Europea (CE), ha dado su visto bueno a un nuevo fármaco para prevenir la migraña. Se trata de Aimovig (erenumab), de la farmacéutica Novartis, y que va dirigido a pacientes adultos que sufren episodios de migraña cuatro o más días al mes, según ha informado la farmacéutica.

Novartis explica en un comunicado que el citado fármaco "es el primero específicamente diseñado para prevenir la migraña aprobado en la Unión Europea, Suiza, EEUU y Australia". Aimovig actúa mediante "el bloqueo del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP-R), que juega un papel fundamental en el desarrollo de la migraña al intervenir en el dolor discapacitante que provoca la enfermedad", indica la nota.

Una enfermedad incapacitante



La migraña es un trastorno neurológico que se manifiesta con ataques recurrentes de cefaleas moderadas o severas que suelen ser de carácter pulsátil y vienen acompañados de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz, los sonidos y los olores.

Esta enfermedad incapacita en muchas ocasiones al paciente para desarrollar sus tareas cotidianas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la migraña una de las 10 causas principales de años vividos con discapacidad tanto para hombres como para mujeres.

"La migraña es importante. Se trata de una enfermedad dolorosa y muy incapacitante que afecta a todos los aspectos de la vida de quienes la padecen, desde el trabajo al tiempo de ocio con familiares y amigos", comenta Patrick Little, presidente de la European Migraine and Headache Alliance. "Un tratamiento específicamente diseñado para prevenir la migraña constituye una innovación muy esperada que podría transformar la vida de los pacientes para los que las terapias actuales no funcionan o no son bien toleradas", precisa Little.

En los ensayos realizados con 2.600 pacientes, los tratados con "Aimovig experimentaron reducciones significativas en el número de días con migraña al mes, con un perfil de seguridad y tolerabilidad similar al del placebo", afirma Novartis.

Asimismo, más de uno de cada cuatro pacientes (26%) que tomaban 70 mg del fámarco que permanecieron en el estudio y fueron evaluados en el mes 15 "se mantuvieron completamente libres de migraña".