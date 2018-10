El hombre, otra víctima más del cáncer de mama

Se escuchan las palabras 'cáncer de mama' y directamente uno piensa en la mujer. Es obvio, el 99% de los afectados por este tumor son féminas. Pero, ¿qué pasa con el 1% restante?

Los hombres también son víctimas de este tipo de cáncer que sesga millones de vidas en el mundo al año. Una pequeña parte de la población afectada que es una realidad aunque no esté presente en la vida pública y a través de asociaciones de afectados.

"El cáncer de mama en hombres afecta a 5,8 por un millón de habitantes"

"En general, el cáncer de mama en los varones es más común a partir de los 70 y 80 años", sentencia el Doctor Álvaro Rodríguez-Lescure, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). "Este cáncer suele detectarse en hombres por la presencia de un nódulo o de una masa palpable y constituye un porcentaje muy pequeño sobre la totalidad de los cánceres de mama (menos del 1%)". Una incidencia, en palabras del doctor, "realmente baja. Por datos indirectos, se estima en 5,8 casos nuevos por millón de habitantes cada año".

"La edad, el sobrepeso, la cirrosis hepática, el síndrome de Klinefelter, la exposición a radiación, pero sobre todo el componente heredofamiliar, son los factores de riesgo más conocidos. En el segundo, tercero y cuarto caso, se supone que son factores de riesgo por asociarse con un exceso de presencia tisular de estrógenos", explica Rodríguez-Lescure para añadir que "respecto los genes de predisposición vinculados al cáncer heredofamiliar, se calcula que hasta el 40% de los cánceres de mama en el varón guardan relación con mutaciones de los genes BRCA (gen supresor de tumores que regula el ciclo celular y evita la proliferación incontrolada)".

El tumor de mama es tan desconocido debido a que se tiene la falsa certeza de que los hombres no cuentan con glándulas mamarias. Pero nada más lejos de la realidad. "Los varones tienen glándulas mamarias muy rudimentarias, no desarrolladas", dice el vicepresidente de SEOM, que además añade que "la mayor parte de varones no dan importancia a los nódulos palpables en la mamila y, seguramente, eso condiciona diagnósticos más avanzados, sobre todo en afectación axilar".

"El cáncer de mama masculino se diagnostica y trata como el femenino

En cuanto a las diferencias en diagnósticos y tratamiento con respecto al cáncer de mama en mujeres, la situación no cambia en demasía. "Se diagnostica exactamente igual que en las mujeres, con mamografías, ecografías y biopsias dirigidas al tumor primario y a la axila", dice Rodríguez-Lescure. "Los tratamientos que se plantean son similares a los de los cánceres de mama en la mujer", señala.

Cirugía, biopsia selectiva del ganglio centinela y radioterapia es lo más habitual. "Como tratamientos sistémicos, se plantean igualmente la quimioterapia y las terapias dirigidas oportunas para cada tipo de cáncer de mama: Hormonoterapia y terapia antiHER2". concreta el doctor.

En cuanto a la tasa de curación, como en el caso de las féminas, tiene más posibilidades si se diagnostica en estados primarios y no muy avanzados.