Lydia Valentín: "Mi motivación es ser la mejor deportista española de la historia"

Lydia Valentín se proclamaba el pasado mes de febrero campeona olímpica de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Londres. Lo hacía a 1.700 km de la capital británica y siete años tarde, tras la descalificación por dopaje de las tres atletas que la precedieron. No era la primera vez que la levantadora leonesa (Ponferrada, 1985), recogía una medalla olímpica con retraso: en enero de 2018 ya recibió la plata de Pekín una década después de haberla ganado

Bronce en Río de Janeiro, campeona mundial en 2017 y 2018 y campeona de Europa en 2014, 2015, 2017 y 2018, la haltera española puede presumir de haber alcanzado la cima de su carrera sin atajos, jugando limpio, a base de constancia y trabajo duro.

-Tu currículum dice que eres la mujer más fuerte del país y la mejor levantadora de peso del planeta pero, ¿la halterofilia es solo fuerza? ¿Qué otros factores entran en juego?

Ya me gustaría ser la mujer más fuerte del país...jajaja. En absoluto, la halterofilia es mucho más que fuerza. Tenemos que hacer una preparación física, técnica y mental muy importante. Si tuviese que ensalzar algo, sería la preparación mental, hacer una buena preparación anual, un buen calendario de competición y planificar bien la temporada.

-¿Cómo es tu rutina de entrenamiento físico?

Depende de la competición que estemos preparando en ese momento. Actualmente estoy preparándome para el Campeonato de España que será el día 7 de Junio en Madrid. Vengo de competir en el Europeo, por lo que ahora estoy haciendo una sesión de entrenamiento al día. Cuando pasemos a preparar el Mundial, tendré que subir la carga de entrenamiento, pasando a tener dos sesiones de entrenamiento al día.

-¿Cómo entrenas la motivación y la fuerza mental?

La motivación la he ido trabajando desde siempre, es algo que te acompaña, porque la motivación hace que quieras crecer y ser mejor cada día. Mi motivación es ser la mejor deportista española de la historia y eso me imprime fuerza día a día. En cuanto a la fuerza mental, hago sesiones en determinados momentos con mi psicólogo para trabajar y visualizar lo que queremos conseguir. Realmente, entrenar la mente es muy importante para mí.

-¿De qué modo cuidas tu alimentación?

Para un deportista de élite es fundamental cuidar la alimentación. Lo es todo. Tengo una nutricionista que trabaja conmigo, que me da las pautas diarias... Pero además, hay que ser muy profesional en el día a día, para seguir esta pauta alimenticia.

-¿Te puedes dar algún capricho, por ejemplo, en Navidad, un cumpleaños?

Sí claro, siempre es bueno hacerlo. Pero en momentos puntuales... que si no uno no rinde bien...jajaja. Realmente me encantan los productos de mi tierra, León.

-Hablamos de técnica, de entrenamiento físico y mental, pero ¿cuánto tiene que ver el talento en un deporte como la halterofilia?

Sí que puedo decir que tengo talento, es importante tener talento, pero te puedo asegurar que el talento se trabaja, se entrena, se vuelve a trabajar... la constancia es la que hace que ese talento que puedes tener...lo incrementes al máximo.

-Dicen que ya se veía que tenías madera desde niña€ ¿Cómo comenzaste a practicar este deporte?

Yo era una niña a la que le gustaban todo tipo de deportes, baloncesto, correr.... hasta que un día pasé por el gimnasio donde practicaban halterofilia y probé. El entrenador lo vio claro. Me pidió que me volviera a pasar y, como me gustó mucho, regresé y ¡de ahí hasta ahora!

-Históricamente la halterofilia era un deporte más asociado a los hombres, ¿te ha tocado enfrentarte a prejuicios de género?

No, nunca me he enfrentado a estos prejuicios. Cuando compito tengo que levantar el peso exactamente igual que mis compañeros chicos.

-Y tras tanto tiempo compitiendo y mucho esfuerzo y sacrificio, ¿cómo sienta competir contra gente que no juega limpio?

Pues es un lastre. No son deportistas. Es duro cuando he competido y sabes que tus rivales no están en igualdad de condiciones... pero finalmente se hizo justicia y las trampas siempre terminan saliendo. Siempre defenderé el juego limpio.

-¿Cómo te sientes siendo un referente en el deporte español y ejemplo para muchas niñas?

Un orgullo, una responsabilidad, nunca imaginé llegar a este punto. Pero me encanta y me llena de motivación para seguir compitiendo y dar el máximo.

-Tokio 2020 está cada vez más cerca. ¿Serán tus últimos Juegos Olímpicos? ¿Qué planes de futuro tienes?

Sí, serán mis últimos JJOO, pero de momento no me planteo nada más allá. Voy paso a paso. Tengo eventos importantes antes de esa cita. Ahora, Campeonato de España, luego algún Grand Prix y, en septiembre, el Mundial. Quiero disfrutar todo lo que me queda por competir y en el futuro ya veremos.