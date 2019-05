Siete de cada diez andaluces están a dieta por la Operación Bikini

Sí, el buen tiempo ya está aquí. Y también los tirantes, las zapatillas y esa ropa tan fresquita que deja entrever los excesos del invierno y que hace más evidentes esos kilos de más que llevamos encima. Es por eso que muchos españoles se suman a la Operación Bikini, y se ponen a dieta. En concreto, actualmente se encuentran a régimen hasta 5 millones de españoles, según los datos de la última encuesta realizada por el comparador de seguros de salud Acierto.com. Si nos centramos en los andaluces, son hasta 7 de cada 10 los que se ponen a dieta antes del verano.

Así, el sondeo de la entidad desvela que son los andaluces los españoles que más se ponen a dieta para acabar con los kilos cogidos con las torrijas y los ágapes propios de la Semana Santa (entre muchas otras festividades). Les siguen los baleares y los madrileños. En el otro extremo de la balanza encontramos a los valencianos, los cántabros y los canarios.

Por otra parte, los datos globales indican que el 33,7 % de los españoles ha hecho régimen en el último año y que un 15,6 % está a dieta actualmente. Estos porcentajes alcanzan el 56,7% en el caso de las personas que reconocen haber estado a régimen en algún momento de su vida. Esto quiere decir que 18,5 millones de españoles se han puesto a régimen alguna vez, y que 11 millones lo han hecho durante el último año.

Eso sí, ellas son más adeptas a las dietas que ellos -el 64,4% de las mujeres ha estado a régimen frente al 51,1% de los hombres-; algo que podrían justificar las exigencias sociales del culto al cuerpo a las que se ve abocado el sexo femenino. Si nos centramos en los datos del último año, 4 de cada 10 mujeres aseguran haber hecho dieta, frente a 3 de cada 10 varones. También hay que diferencias por edad. Los españoles entre 25 y 35 años son los que más dieta hacen.

Las cifras no nos extrañan si tenemos en cuenta que a casi el 62% de los sujetos del estudio le preocupan las calorías que ingieren y que, supuestamente, hasta el 54% intenta llevar una alimentación equilibrada para "no pasarse". Los hay que hasta cuentan las calorías -el 8%-. Pero esto no es nada efectivo.

Hacemos régimen, pero lo hacemos mal

El quid de la cuestión radica en cómo hacemos dieta. Es decir, ¿nos fiamos de las revistas?, ¿vamos al médico?, ¿cómo comemos en general? Si nos fijamos en el asunto de contar calorías y más allá de la obsesión que eso puede suponer; llevar la cuenta no funciona por varias razones.

La primera es que aquí no estamos diferenciando entre alimentos sanos e insanos, no estamos teniendo en cuenta los nutrientes, nuestro metabolismo ni ritmo de vida. O sea, que este tipo de régimen está abocado al fracaso y puede conllevar graves problemas para nuestra salud -anemias, dermatitis, problemas gastrointestinales, ansiedad, pérdida de vitaminas y minerales, y hasta daño nefrítico.

Por otra parte, hasta el 45% de los sujetos del estudio dijo probar más de una dieta, y hasta el 60% optar por una dieta milagro. Estas se caracterizan por reducir la ingesta calórica o restringir ciertos alimentos de forma radical durante un periodo muy breve de tiempo y carecen (por lo general) del visto bueno de los expertos en la materia.

A pesar de tanta dieta, la realidad es que más de la mitad de los españoles sufren sobrepeso y 1 de cada 6 es obeso. El dato curioso es que, de entre estos últimos, el 80% ignora que padece esta enfermedad. Además y de todos aquellos que se ponen a dieta, solo uno de cada cuatro consiguen su propósito. El resto fracasa o, peor, sufre efecto rebote y otras de las terribles consecuencias que hemos comentado. Por no hablar de la sensación de fracaso y frustración que todo el compendio puede ocasionar.

Cómo ponerse a dieta: hazlo bien

Pero ponerse a dieta de la manera adecuada es posible. No estamos hablando de algo temporal, sino de cambiar nuestros hábitos y de aprender a comer. Y para ello necesitaremos de la ayuda de varios profesionales: endocrino, nutricionista y, hasta en algunos casos, del psicólogo.

Cada individuo tiene un metabolismo distinto, unos hábitos de vida, horarios, antecedentes familiares y características diferentes que hacen necesaria la personalización de la dieta. Hasta deben tenerse en cuenta sus gustos para ponérselo fácil. Hay quien prefiere pesar los alimentos frente a otros que se inclinan por comer más cantidad pero de ingredientes menos calóricos, por ejemplo.

También es imprescindible realizar una analítica de sangre antes de iniciar el proceso para detectar anomalías, déficits o cualquier alteración implicada en el sobrepeso; y llevar un seguimiento, con pruebas médicas periódicas que garanticen el buen estado de salud del paciente.

Además, si queremos hacer bien la Operación Bikini deberíamos combinar la dieta con el ejercicio físico. De la misma manera que intentamos cogerle el gusto a comer bien y convertirlo en un hábito, deberíamos hacer lo propio con el deporte. Por desgracia, el sedentarismo continúa siendo una de las grandes lacras de nuestro país -hasta 17 millones admiten ser sedentarios-. Y no solo eso, sino que más de la mitad de los que se apuntan al gimnasio lo hacen por razones estéticas (y no por salud).