Vithas incorpora un láser para resolver patologías femeninas sin cirugía

Incontinencia urinaria, sequedad vaginal, verrugas, dolor durante el acto sexual, cicatrices postparto o atrofia. Estas son algunas de las patologías femeninas más comunes y que provocan numerosos problemas a las mujeres a la hora de tener una vida normal. Sin embargo, el tratamiento por láser, utilizando la última tecnología con el láser CO2 fraccional, permite resolver muchos de estos problemas sin necesidad de cirugía, sólo con una anestesia local suave. Es una intervención sencilla y rápida que la Unidad de Ginecología Funcional del Hospital Vithas Parque San Antonio acaba de incorporar, lo que supone un tratamiento eficaz para dolencias femeninas y que mejoran de forma sustancial la calidad de vida de la mujer.

El sistema de láser fraccional permite el rejuvenecimiento vaginal, clave para mejorar muchas de las patologías antes descritas. Así, distribuye la energía láser de un modo uniforme, controlando de una manera precisa la profundidad, porcentaje de zona tratada y densidad de energía entregada por punto, para obtener la máxima seguridad y eficacia. En los casos de incontinencia urinaria de esfuerzo (leve o moderado), que produce no pocos problemas a muchas mujeres, el tratamiento fototérmico por láser CO2 fraccional produce una regeneración de colágeno en las células y tejidos del suelo pélvico. La producción de este nuevo colágeno devuelve a la mujer su capacidad normal de retención urinaria, sin necesidad de pasar por el quirófano y de forma sencilla.

La doctora Emilia Villegas, responsable de esta unidad del Hospital Vithas Parque San Antonio, explica que esta terapia se aplica en tres sesiones, consiguiendo unos buenos resultados de forma eficaz. Así, Villegas señala que «el láser C02 fraccional emite un haz de luz fraccional en el interior de la vagina. Esto estimula la remodelación del colágeno y favorece la síntesis de nuevas fibras que fortalecerán la mucosa y submucosa vaginal, consiguiendo un aumento del nivel de lactobacilos, recuperando el PH vaginal y mejorando la defensa de las agresiones por agentes externos. Además, este aumento de fibras produce un tensado vaginal y una disminución de la laxitud, corrigiendo la incontinencia urinaria. Y también, al mejorar la mucosa vaginal, aumenta su grosor y la lubricación en los casos de atrofia vaginal».



No hay impedimento por edad

La decisión de aplicar este novedoso láser ginecológico sólo viene dada por la presencia de alguna de las patologías que trata, ya que no hay una edad o perfil específico de mujer para la aplicación de este tratamiento. «Si la paciente tiene pérdidas de orina al realizar un esfuerzo, sequedad vaginal, problemas al mantener relaciones sexuales, verrugas o cicatrices postparto, el láser puede ser una muy buena solución para mejorar su calidad de vida» afirma la Emilia Villegas.

No obstante, aunque es un procedimiento seguro y no invasivo, antes de un tratamiento láser el ginecólogo siempre debe valorar la aptitud de la paciente para recibirlo, al igual que sucede con todas las intervenciones médicas. Pero más allá de esto, el carácter ambulatorio de esta técnica, que no requiere de cirugía ni ingreso, sumado a su casi nula invasividad y la ausencia de cualquier tipo de incisiones, permite que la paciente se reincorpore de manera inmediata a su actividad diaria y que note la mejoría de los síntomas desde la primera de las tres sesiones.



El compromiso de Vithas

Vithas es el primer operador sanitario de capital 100% español. Su compromiso estratégico es que toda asistencia sanitaria esté avalada por los estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la Joint Commission International. Tan solo 14 prestigiosos hospitales en España poseen tal acreditación y reconocimiento, y dos de ellos forman parte de Vithas, en Madrid y Málaga. Cada año Vithas atiende a más de 5.000.000 pacientes en sus 19 hospitales y 29 centros médicos Vithas Salud. Los 48 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo, Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 29 centros Vithas Salud se encuentran en Alicante, Almuñécar, Elche, El Ejido, Fuengirola, Granada, La Estrada, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Marín, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sanxenxo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Vilagarcía, y Vitoria-Gasteiz. Vithas cuenta adicionalmente con más de 300 puntos de extracción repartidos por toda España en la red de laboratorios Vithas Lab. Su central de compras PlazaSalud24, referente en el sector, da servicio a 39 hospitales, 35 centros médicos y 20 clínicas dentales.

Vithas posee un acuerdo estratégico con el líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial Juaneda, la cual cuenta con 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por toda la región.

La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio personalizado va unida al firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas: Goodgrower, quien controla un 80% del capital, y grupo 'la Caixa', con el 20% restante. Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad, Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos centros como mediante adquisiciones y acuerdos estratégicos.