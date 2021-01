Margarita del Val: "Las vacunas no protegen de la infección, sino del sufrimiento, de los síntomas de la enfermedad y de la muerte"

La viróloga, inmunóloga e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), Margarita del Val, ha advertido de que si sólo se va a vacunar al tres por ciento de la población hasta Semana Santa habrá "pandemia para rato", a no ser que la compañía Moderna fabrique muchas vacunas, Pfizer "acelere" la producción y "baje" la demanda en el resto del mundo. Si esto no ocurre, puntualiza, la vacunación "irá con cuentagotas". Además, Del Val recuerda que las vacunas no protegen de la infección, sino del sufrimiento, de los síntomas de la enfermedad y de la muerte.

En relación a las vacunas de Pfizer y Moderna, las únicas autorizadas en la actualidad, la viróloga ha explicado que son "muy eficaces" a corto plazo y han "sobrepasado de largo" las cifras a las que había que llegar para confirmar que su eficacia era buena. Además, prosigue, la protección de los síntomas es "muy alta", aunque "hay que esperar" a ver si esta protección disminuye con el paso del tiempo.



La viróloga aconseja ponerse las dos dosis de las vacunas

Por ello, Del Val ha aconsejado ponerse las dos dosis de las vacunas, ya que con ellas se consigue entrenar al sistema inmunitario. "Las vacunas le enseñan a reconocer al agente infeccioso, del que llevan una porción (en este caso, la proteína S) para que responda. La infección natural también entrena al sistema inmunitario, pero con un gran riesgo en forma de síntomas leves, graves o incluso la muerte. Las vacunas lo entrenan de una manera inocua salvo el malestar al que me he referido. La primera dosis pone en alerta a nuestros linfocitos, y la segunda les proporciona una memoria inmunitaria más potente y duradera. De hecho, la segunda dosis produce como 50 veces más respuesta neutralizante del virus. Si queremos entrenar bien al sistema inmunitario, hay que ponerse las dos", ha comentado.

Del mismo modo, la experta ha recomendado ponerse las vacunas a las personas que ya han pasado el Covid-19, porque, aunque ya están "bastante protegidas" de la siguiente infección, la vacuna les protege "aún más". Finalmente, Del Val ha recordado que las vacunas no protegen de la infección, sino del sufrimiento, de los síntomas de la enfermedad y de la muerte.

"Las vacunas de Pfizer y Moderna y otras que llegarán pueden proteger de la infección o no. Por ahora tenemos que fiarnos de lo observado en los ensayos preclínicos con animales, cuando se les vacunaba y luego se les infectaba, la vacuna no protegía de la infección porque había multiplicación del virus. Esto significa que puede no proteger de la infección a las personas vacunadas. Si es así, cuando se infecten sin desarrollar síntomas pueden ser tan contagiosas como cualquier asintomático. También puede ser que la infección se produzca a tan bajo nivel que no sean contagiosas. La incógnita se irá resolviendo según avancen las campañas de vacunación y se completen los ensayos clínicos", ha zanjado.