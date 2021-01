Casaleiz Psicología está especializado en ansiedad, pareja y dependencia emocional, situado en el centro de Málaga (Don Cristian 19, 4ºB), está formado por Alba Moles y Carlos Casaleiz, especialistas en Terapias Contextuales.

¿Qué situaciones pueden provocar ansiedad?

Todos podemos encontrarnos ansiosos en el transcurso de nuestra vida. La ansiedad tiene ventajas indiscutibles. Permite enfocarnos en nuestro objetivo, hacer el mejor uso de nuestros recursos y en general alcanzar nuestras metas con mayor facilidad. El problema es cuando la ansiedad se vuelve tan presente y penetrante que ya no nos permite vivir nuestra vida con serenidad. Cuando persiste en nuestra vida, es cuando se convierte en un hábito interno establecido.

¿En qué consiste la terapia de aceptación y compromiso?

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) es una nueva forma de psicoterapia. Se basa en la teoría del marco relacional (RFT): un programa de investigación básico sobre cómo funciona la mente humana que sugiere que muchas de las herramientas que la gente usa para resolver problemas conducen a una trampa que genera sufrimiento. ACT toma en consideración algunos conceptos poco convencionales como que el sufrimiento psicológico es normal, es importante y acompaña a todas las personas. No es posible deshacerse voluntariamente del sufrimiento psicológico, aunque se pueden tomar medidas para evitar aumentarlo artificialmente. El dolor y el sufrimiento son dos estados del ser. Uno no debe identificarse con el propio sufrimiento. Puedes vivir una existencia dictada por tus valores, a partir de ahora, pero para hacerlo tendrás que aprender a salir de tu mente y entrar en tu vida. En última instancia, lo que requiere el ACT es un cambio fundamental de perspectiva: un cambio en la forma en que se considera la experiencia personal. ACT tiene el propósito de alimentar la aceptación de los propios sentimientos y reducir los intentos de control que son la base de los síntomas. Desde ACT tratamos de que la persona deje de luchar y controlar los pensamientos y emociones, y se orienten en lo verdaderamente importante en sus vidas, los valores. Las sesiones necesarias cambian en función del problema, pero podemos estimar una media de entre 10 y 12 sesiones.

¿Cómo ayudará al paciente a saber abordar un problema de ansiedad si le vuelve a ocurrir en el futuro?

ACT ayuda a la persona a dejar de luchar con los eventos privados, y anima a orientarse en los aspectos de su vida que sí puede cambiar a través de la aceptación. La aceptación está ligada a la acción voluntaria y positiva de aceptar lo que sucede, junto con responder a lo que hay de manera eficaz. Es hacer aquello que sirve y es apropiado en cada momento. Una de las partes más importantes de la terapia es enseñar al cliente a no caer en la trampa de la evitación. Las personas con ansiedad habitualmente responden enredándose con los pensamientos y emociones, y no a las contingencias reales de la situación. ACT ayuda a tener una flexibilidad psicológica necesaria para su bienestar. El objetivo principal es cambiar la forma en que ves las cosas, abrirte a nuevas posibilidades y traer algo nuevo a tu vida. Recuerda que «si sigues haciendo lo que siempre has hecho, obtendrás lo que siempre has conseguido». Con este mantra queremos presentarles el enfoque llamado Terapia de Aceptación y Compromiso, que se puede traducir como: Aceptación-Elección-Acción.