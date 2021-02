Un tipo de cirugía de rodilla infrautilizado en pacientes más jóvenes, llamado osteotomía tibial alta, muestra un éxito considerable en la reducción de la necesidad de reemplazo total de rodilla, según una nueva investigación publicada en el 'Canadian Medical Association Journal'.

"La osteotomía tibial alta es una cirugía de rodilla dirigida a pacientes más jóvenes en las primeras etapas de la artrosis de rodilla. Uno de sus objetivos es prevenir o retrasar la necesidad de reemplazo de rodilla --explica el coautor doctor Trevor Birmingham, presidente de investigación de Canadá en la Facultad de Health Sciences and the Bone and Joint Institute en Western University--. Es como realizar una alineación frontal en su automóvil para detener el desgaste asimétrico de los neumáticos y aumentar su longevidad".

La artrosis de rodilla es una causa común de dolor y discapacidad y supone una enorme carga para los sistemas de salud. El reemplazo total de rodilla se realiza con frecuencia en pacientes de edad avanzada con enfermedad en etapa terminal y movilidad limitada.

En Canadá, las tasas de artroplastia total de rodilla son altas y están aumentando, mientras que las tasas de osteotomía tibial alta son bajas y están disminuyendo. Una razón de esto es la percepción de que la osteotomía tibial alta no está justificada si la articulación se va a reemplazar poco después. Los hallazgos de este nuevo estudio contradicen esta percepción.

De los pacientes de este estudio que se sometieron a una osteotomía tibial alta en London, Ontario (643 rodillas en 556 pacientes), el 95% no necesitó un reemplazo total de rodilla en 5 años y el 79% no se sometió a un reemplazo total de rodilla en 10 años. Incluso en pacientes que tradicionalmente no se consideraban candidatos ideales para la osteotomía tibial alta (por ejemplo, mujeres y pacientes con enfermedad en etapa avanzada), alrededor del 70% no se sometió a un reemplazo de rodilla en 10 años.

El procedimiento es particularmente adecuado para personas más jóvenes, que tienen un daño articular menos severo y que pueden ser más activas físicamente.

"Esos pacientes contribuyen especialmente a la carga de la osteoartritis de rodilla --explica Codie Primeau, autor principal--. Existe una brecha de tratamiento entre los tratamientos no quirúrgicos agotadores y la idoneidad para el reemplazo de articulaciones, lo que resulta en muchos años de dolor, pérdida de productividad y costos asociados".

"Teniendo en cuenta estos resultados, la osteotomía tibial alta puede estar infrautilizada en Canadá y podría realizarse con más frecuencia para retrasar o prevenir la necesidad de una sustitución total de rodilla", afirma el coautor, el Dr. Robert Giffin, profesor de cirugía de la Facultad de Medicina y Odontología Schulich de la Universidad Occidental y del Instituto Óseo y Articular.