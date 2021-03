El doctor Vides se incorporó a Hospiten Estepona en 2018. Tras tres años de trabajo, Vides nos habla del secreto del éxito del hospital esteponero en el tratamiento de lesiones deportivas, sus métodos de trabajo y de la filosofía del centro: una atención personalizada con tratamientos de vanguardia.

¿Cuántos profesionales componen el equipo de Traumatología de Hospiten Estepona?

En total somos cuatro especialistas: los doctores Sara Martínez, José María Crespo, María del Mar Villanova y yo.

¿Qué unidades componen el Área de Traumatología de Hospiten Estepona?

Las tenemos distribuidas por articulaciones. Las áreas fuertes son Rodilla, Caderas, Miembros superiores y, próximamente, Columna. Aparte hay otra unidad que es la de Traumatología Deportiva, que solemos tratar con artroscopia, además de la Unidad de Fracturas.

Hospiten Estepona se ha erigido como centro de referencia en el tratamiento de lesiones deportivas, ¿Cuál es el motivo de su éxito?

De los cuatro médicos, tres de nosotros tenemos interés en ese área. La Dra. Villanova, el Dr. Crespo y yo. En mi caso, he trabajado 10 años en la Unidad de Traumatología del Costa del Sol (Traumatología Deportiva y artroscopia) Mi trayectoria profesional ha ido encaminada desde hace ya mucho tiempo en este sentido. Mi experiencia en este tipo de lesiones, específicamente rodilla y hombro, es dilatada. Por afición y por dedicación estamos bastante volcados en este campo.

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que suelen tratar en su servicio, y cuál es el deporte en el que se producen más lesiones?

Las dos articulaciones que presentan más lesiones son rodilla y hombro. La rodilla con los meniscos y los ligamentos (cruzados, lesiones combinadas y ligamentos colaterales). En el hombro, las luxaciones (el hombro se sale, se disloca, y el manguito rotador, por traumatismo o por lesión degenerativa). Estas son las principales. Los deportes, el fútbol (rodilla). En el hombro (rugby, baloncesto, balonmano y luego ya los deportes de lucha: judo, teaekwondo, lucha grecorromana, etc)

¿Y el perfil tipo de paciente que acude a su unidad?

Gente joven deportista que viene con traumatismo o con lesiones por sobrecarga. Luego están los pacientes añosos con lesiones degenerativas. (protesis de rodilla y cadera).

Hábleme de la astroscopia, ¿es cierto que la mayoría de las lesiones se pueden tratar ya con esta técnica?

Hablando de lesiones deportivas, muchas de ellas se pueden tratar con esta técnica. La artroscopia es una técnica que busca hacer el mínimo daño posible, se usa el artroscopio, una cámara en forma de lápiz que tiene en la punta una lente que nos permite entrar a través de tejidos con pequeñas incisiones en la articulación, esto nos da ventaja a nivel diagnóstico para confirmar una lesión y a partir de ahí realizar el tratamiento específico que se hace con instrumental específico con pequeñas incisiones. Esto provoca ventaja en el postoperatorio ya que el tiempo de recuperación es más corto. Antes se operaba el menisco completo, la recuperación era larga y dolorosa. A día de hoy, con la artroscopia, el paciente puede salir prácticamente andando del quirófano y en el plazo de un mes puede estar haciendo vida normal e incluso retomar su actividad deportiva.

La rotura del ligamento cruzado y la del tendón de Aquiles, ¿pueden llegar a ser problemáticas para los deportistas?

Muchos deportistas hacen carrera continua y actividades de pivote y en estos casos esas lesiones pueden ser problemáticas. En el caso específico de un ligamento cruzado anterior roto el problema al que nos enfrentamos es que la rodilla se va mostrar inestable y se complica mucho ejecutar cien por cien cualquier actividad deportiva. Y por otro lado, la lesión del tendón de Aquiles puede ocasionar problemas a la marcha y complicar la vuelta a esa actividad deportiva.

¿Cómo es la atención que se dispensa en Hospiten Estepona?

El concepto de Hospiten es el de una medicina personalizada, a diferencia de otros sistemas de salud lo que se busca es la cercanía con el paciente, que no sea una medicina despersonalizada en la que múltiple profesionales, uno cada vez, tratan al paciente. Este elige libremente al médico y esa es su referencia. Apostamos por la calidez humana, la salud es muy sensible y los temores que provoca la falta de ella en el paciente son fundados y por este motivo tenemos que trasmitir cercanía y confianza y por supuesto, calidad. Estamos a la vanguardia en los tratamientos, con el aval de la ciencia y de los mejores resultados.

Usted se incorporó en 2018 a Hospiten Estepona. ¿Cómo calificaría su experiencia profesional en estos 3 años de trabajo?

Muy buena. A día de hoy tengo mi lugar de trabajo claramente establecido en Hospiten Estepona. Me identifico claramente con la manera de hacer y con la filosofía del hospital y me dan las herramientas para poder trabajar en grupo con lo que esto supone: el grupo, no solo de mi servicio, sino de todo el hospital, en el que todo se implica y en el que todo el mundo quiere aportar hace que la vida profesional sea mucho más cómoda. Esto para mí, es un motivo para ser feliz.

¿Por dónde discurrirán las técnicas quirúrgicas traumatológicas en un futuro a corto plazo?

La tendencia a nivel general es intentar ser lo menos invasivo posible en las cirugías y ser lo más respetuoso posible con la biología. Cada vez hay más estudios (células madre, etc) que nos permitirán la fabricación de tejidos, aunque será en un futuro todavía no muy cercano (cartílagos, tejidos tendinosos e incluso óseos). Igual que ya existe la piel sintética, estoy convencido que esto mismo ocurrirá en nuestra área. Cuanto menos implantes y menos agresividad y más se respete la anatomía se haga, mejores resultados obtendremos. Por ahí irán los tiros.

Para más información:

Dirección: Carretera Nacional 340, Km. 162, 29680 Estepona, Málaga

Cita previa online: http://www.hospiten.com/

Ubicación: