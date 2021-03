El análisis de la población es clave para detener la propagación del SARS-CoV-2, además del seguimiento de las nuevas variantes. Ahora, un equipo internacional de científicos ha diseñado una prueba rápida y portátil -del tamaño de un maletín- capaz de detectar el coronavirus y rastrear el tipo de variante.

Esta tecnología, cuyo funcionamiento se describe en un artículo en la revista Med (del grupo Cell), puede detectar además otros virus como el de la gripe y, gracias a su tamaño y fácil portabilidad, podría utilizarse para la detección rápida de virus en escuelas, aeropuertos o puertos marítimos, afirman sus responsables.

"Se trata de un método de detección y vigilancia que no requiere una infraestructura costosa como otros enfoques", asegura Juan Carlos Izpisúa Belmonte, coautor del artículo e investigador del Laboratorio de Expresión Genética, del Instituto Salk (California, Estados UNndos).

Con esta prueba portátil -denominada Nirvana- se logra lo mismo que con dos o tres distintas, aseguran los autores de este estudio, firmado también por la Universidad Católica San Antonio, de Murcia.

En la actualidad, el método estándar para detectar covid-19 es la PCR, sin embargo, si da negativo, los pacientes y médicos no obtienen información sobre lo que podría estar causando los síntomas similares a los del coronavirus, a menos que realicen otras pruebas para detectar otros virus, relata un comunicado del Instituto Salk.

Y si la muestra es positiva, no se sabe con qué variante está infectado el paciente, a menos que se realicen otras pruebas.

Para ofrecer una solución, Mo Li, ahora en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah de Arabia Saudí y antes en el laboratorio de Izpisúa, se preguntó si el método de detección y secuenciación de genes RPA (amplificación de la polimerasa recombinasa) podría ser más útil, más rápido y barato, además de portátil, que el método actual de análisis de la covid-19.

"Rápidamente nos dimos cuenta de que podíamos utilizar esta técnica no solo para detectar el SARS-CoV-2, sino también otros virus al mismo tiempo", asegura Li, quien se asoció con Izpisúa para demostrarlo.

Así, en el nuevo artículo, se describe un dispositivo pequeño y portátil que puede analizar 96 muestras al mismo tiempo utilizando RPA; la prueba puede analizar simultáneamente muestras de covid-19, gripe A, adenovirus humano y coronavirus que no son SARS-CoV-2.

Los investigadores probaron Nirvana en 10 muestras que se sabía que eran positivo para el SARS-CoV-2, en 60 muestras de estado desconocido (para este coronavirus) y en muestras de aguas residuales municipales que albergan el SARS-CoV-2, entre otras.

En todos los casos, el ensayo fue capaz de identificar correctamente qué virus estaba presente y los datos de la secuenciación también permitieron acotar el origen del SARS-CoV-2 en las muestras positivas, diferenciando las variantes de China y Europa, por ejemplo.

"El diseño de este análisis es realmente flexible, por lo que no se limita a los ejemplos que hemos mostrado", afirma Li. "Podemos adaptarlo fácilmente para abordar otro patógeno, incluso algo nuevo y emergente".

En 15 minutos, el dispositivo empieza a dar resultados positivos o negativos, y en tres horas finaliza el análisis de las 96 muestras, incluidas las secuencias de cinco regiones del SARS-CoV-2 que son especialmente propensas a acumular mutaciones que dan lugar a nuevas variantes.

Nirvana (iniciales en inglés de Nanopore Sequencing of Isothermal Rapid Viral Amplification for Near Real time Analysis) necesita, entre otros, de un ordenador portátil, un bloque de calor y pipetas.

Izpisúa detalla a Efe que esta proporciona "una solución prometedora" a los desafíos actuales de pruebas amplias y rápidas, y conocer las variantes. El estudio ofrece "una prueba de principio" de una solución integrada para la detección rápida.

"Aunque obviamente se puede optimizar mucho más, y conceptualmente en el laboratorio académico lo podemos hacer muy rápidamente, su traslado a la clínica diaria depende del interés público o privado en comercializarlo", concluye Izpisúa.